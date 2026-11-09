記録更新！ルーシー・ブロンズが9度目のFIFPRO女子ワールドイレブン入り

ブロンズが卓越性の新たな基準を打ち立てる
ブロンズが、史上最高のDFの一人と評される理由を再び示した。チェルシーのスターはFIFPRO女子ワールド11に9度目の選出を果たし、長年にわたり世界最高水準のプレーを続ける選手として新たな基準を打ち立てた。
35歳のブロンズは、サリーナ・ヴィーフマン監督率いるチームで仲間の選手たちから評価された唯一の選手ではない。守備陣にはマンチェスター・シティのアレックス・グリーンウッドも選ばれ、GKにはチェルシーのチームメイトであるハンナ・ハンプトンが入った。イングランド女子代表の存在感は前線にも及び、マンチェスター・ユナイテッドのエラ・トゥーンとアーセナルのFWアレッシア・ルッソも最終メンバーに名を連ねた。
バルセロナとリーガFのスターが席巻
イングランド女子代表から複数の選手が選ばれた一方、スペインサッカーも世界の舞台で大きな存在感を保っている。バルセロナのアイタナ・ボンマティと、現在ロンドン・シティ・ライオネスでプレーするスペインのスター、アレクシア・プテジャスが中盤の中心を担い、世界屈指のプレーメーカーとしての地位を維持した。さらにロンドン・シティ・ライオネスのDFマピ・レオンとバルセロナのイレネ・パレデスも選出され、パレデスは2017年以来初めてベスト11に返り咲いた。
7年ぶりに選出されたパレデスの復帰は、スペインの守備の中心で発揮し続ける実力を浮き彫りにしている。欧州の強豪クラブに所属する選手以外では、オーランド・プライドのザンビア代表FWバーブラ・バンダが、現在イングランドまたはスペインのクラブでプレーしていない唯一の選出選手となった。
ベスト11の選考方法
FIFPROワールド11は、選手だけが選ぶ唯一の世界的なサッカー賞という点で特別な栄誉だ。世界64カ国の女子プロサッカー選手6511人の投票によって決定された。
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投票対象となるには、2025年8月4日から2026年8月16日までの期間に少なくとも20試合に出場するなど、プロ選手として所定の条件を満たす必要があった。
FIFPROワールド11の投票の仕組み
最終的なメンバー構成は、選手の選出結果に基づく特定の布陣に従う。投票者はGK、DF、MF、FWの各ポジションで最も優れた選手を3人ずつ選ぶよう求められた。最多得票のGK1人、DF3人、MF3人、FW3人が自動的に選出され、残る1枠にはポジションを問わず、それに次ぐ得票数を記録したフィールドプレーヤーが選ばれた。
FIFPRO女子ワールド11の全選出メンバーは、GKにチェルシーのハンプトン、DFの4人にチェルシーのブロンズ、マンチェスター・シティのグリーンウッド、ロンドン・シティ・ライオネスのレオン、バルセロナのパレデスが入った。中盤にはバルセロナのプレーメーカー、ボンマティ、ロンドン・シティ・ライオネスのスター、プテジャス、マンチェスター・ユナイテッドのトゥーンが選ばれた。前線を担うのは、オーランド・プライドのザンビア代表FWバンダ、バルセロナのクラウディア・ピナ、アーセナルのFWアレッシア・ルッソだ。