記録更新！ルーシー・ブロンズが9度目のFIFPRO女子ワールドイレブン入り

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チェルシーとイングランド代表のDFルーシー・ブロンズが、FIFPRO女子ワールドイレブンに史上初めて通算9度選出され、レジェンドとしての地位を確固たるものにした。ベテランのサイドバックは、イングランド代表から多くの選手が名を連ねたこの栄誉あるベストイレブンをけん引。過去1年間に世界のサッカー界で傑出した活躍を見せた選手が選ばれている。

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ブロンズが卓越性の新たな基準を打ち立てる

ブロンズが、史上最高のDFの一人と評される理由を再び示した。チェルシーのスターはFIFPRO女子ワールド11に9度目の選出を果たし、長年にわたり世界最高水準のプレーを続ける選手として新たな基準を打ち立てた。

35歳のブロンズは、サリーナ・ヴィーフマン監督率いるチームで仲間の選手たちから評価された唯一の選手ではない。守備陣にはマンチェスター・シティのアレックス・グリーンウッドも選ばれ、GKにはチェルシーのチームメイトであるハンナ・ハンプトンが入った。イングランド女子代表の存在感は前線にも及び、マンチェスター・ユナイテッドのエラ・トゥーンとアーセナルのFWアレッシア・ルッソも最終メンバーに名を連ねた。

バルセロナとリーガFのスターが席巻

イングランド女子代表から複数の選手が選ばれた一方、スペインサッカーも世界の舞台で大きな存在感を保っている。バルセロナのアイタナ・ボンマティと、現在ロンドン・シティ・ライオネスでプレーするスペインのスター、アレクシア・プテジャスが中盤の中心を担い、世界屈指のプレーメーカーとしての地位を維持した。さらにロンドン・シティ・ライオネスのDFマピ・レオンとバルセロナのイレネ・パレデスも選出され、パレデスは2017年以来初めてベスト11に返り咲いた。

7年ぶりに選出されたパレデスの復帰は、スペインの守備の中心で発揮し続ける実力を浮き彫りにしている。欧州の強豪クラブに所属する選手以外では、オーランド・プライドのザンビア代表FWバーブラ・バンダが、現在イングランドまたはスペインのクラブでプレーしていない唯一の選出選手となった。

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ベスト11の選考方法

FIFPROワールド11は、選手だけが選ぶ唯一の世界的なサッカー賞という点で特別な栄誉だ。世界64カ国の女子プロサッカー選手6511人の投票によって決定された。

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投票対象となるには、2025年8月4日から2026年8月16日までの期間に少なくとも20試合に出場するなど、プロ選手として所定の条件を満たす必要があった。

FIFPROワールド11の投票の仕組み

最終的なメンバー構成は、選手の選出結果に基づく特定の布陣に従う。投票者はGK、DF、MF、FWの各ポジションで最も優れた選手を3人ずつ選ぶよう求められた。最多得票のGK1人、DF3人、MF3人、FW3人が自動的に選出され、残る1枠にはポジションを問わず、それに次ぐ得票数を記録したフィールドプレーヤーが選ばれた。

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FIFPRO女子ワールド11の全選出メンバーは、GKにチェルシーのハンプトン、DFの4人にチェルシーのブロンズ、マンチェスター・シティのグリーンウッド、ロンドン・シティ・ライオネスのレオン、バルセロナのパレデスが入った。中盤にはバルセロナのプレーメーカー、ボンマティ、ロンドン・シティ・ライオネスのスター、プテジャス、マンチェスター・ユナイテッドのトゥーンが選ばれた。前線を担うのは、オーランド・プライドのザンビア代表FWバンダ、バルセロナのクラウディア・ピナ、アーセナルのFWアレッシア・ルッソだ。