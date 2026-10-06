ハリー・ケインがイングランド代表での記録的な一戦を勝利で飾った。ネーションズリーグのチェコ戦で3-0（前半2-0）と勝利し、バイエルン所属のスターFWは代表通算125試合出場でGKピーター・シルトンの長年の記録に並んだだけでなく、2得点（40分、57分）とオウンゴール誘発（27分）でスリーライオンズを文字通り一人で文句なしの勝利へ導いた。

クロアチア戦での7得点ショー（7-0）から3日後、ケインはロンドンのウェンブリー・スタジアムに集まった7万8000人の観衆の前で、代表通算90点目と91点目を記録した。すでに代表歴代最多得点者となっている。2-0の場面では、美しい連係から最後に足で押し込むだけだった。3-0はヘディングで決めた。

その前には、33歳のケインがウラディミール・ツォウファルのオウンゴールを誘発。ホッフェンハイム所属の同選手は、ケインの低くも高くもないクロスを相手のプレッシャーがない中でゴールラインの向こうへ押し込んでしまった。82分に、この試合の勝者は総立ちの拍手を受けながら交代した。『デイリー・メール』は、この国がこれまで生み出した「最も偉大なストライカーの一人」にとっての「歴史的な夜」と評した。

ネーションズリーグ初戦のスペイン戦で2-3の接戦の末に敗れて以降、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランドは3試合連続の無失点勝利を挙げた。11月には準々決勝進出を懸け、グループステージ最後の2試合、クロアチア戦（11月12日）と、場合によってはグループ首位を懸けたスペイン戦（11月15日）が控えている。

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連続記録は継続、スペインがビハインドからクロアチアを撃破

世界王者スペインが世界記録の連続試合記録をさらに伸ばした。3日前にイングランド相手に0-7で敗れ、史上最大差での黒星を喫していた守備力の高いクロアチアを相手に、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームはネーションズリーグ第4節でミケル・メリーノの2得点（61分、88分）により2-1（前半0-1）で逆転勝利。これで42試合無敗となった。

決勝点は、先にクロアチアに先制点をもたらしていたイバン・ペリシッチがイエローレッドで退場となった（81分）後に生まれた。その少し前には、元ブンデスリーガ所属のこの選手が、時折不用意さを見せたスペイン相手に自ら2点目を決めるチャンスも迎えていたが、絶好機でスペインGKウナイ・シモンに阻まれていた（77分）。

ペリシッチは、バイエルン所属のヨシプ・スタニシッチによる最初の決定機（13分）の後、ヘディングで先制点を挙げた。スペインGKウナイ・シモンは、フライブルク所属のイゴール・マタノビッチのシュートをしっかりとキャッチできなかった。直後には、シモンの悪いパスからマタノビッチが2-0のチャンスを逃した（23分）。

スペインが初めてチャンスを作ったのは前半終了間際だったが、ラミン・ヤマルはペドリの絶妙なパスから外側のネットを揺らすにとどまった。後半開始後、世界王者は圧力を強め、スタニシッチの不完全なヘディングでのクリアの後、ダニ・オルモのアシストからメリーノが同点弾を決めた。ペリシッチの退場後、スーパーサブが圧巻のゴールで試合をひっくり返した。







