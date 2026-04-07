記録争い…ヤマルがアトレティコ戦でハーランドの王座を脅かす

バルセロナのスター選手、ラミン・ヤマルは、明日水曜日に控えるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のアトレティコ・マドリード戦で、マンチェスター・シティのノルウェー人FWエリング・ハーランドが持つ記録を塗り替えることを目指している。

このスペイン代表選手には、特にバルサにとって因縁のある相手と対戦することから、今大会において大きなモチベーションが湧いている。

ヤマルは今大会の8試合で5ゴール4アシストを記録している。

スペイン紙「スポルト」によると、もしヤマルがアトレティコ戦で得点またはアシストを記録すれば、18歳269日という年齢で、1シーズンのチャンピオンズリーグにおいて10ゴール以上に関与した史上最年少選手となる。

統計サイト「オプタ」によると、これによりヤマルは、2019-2020シーズンに19歳212日で10ゴールと1アシストを記録したアーリング・ハーランドの記録を上回ることになる。

バルセロナのこのウイングは、今シーズンの同大会で2試合を欠場している。1試合目はグループステージ第1節のニューカッスル戦で負傷のため、2試合目はスラヴィア・プラハ戦での出場停止処分によるもの



だった。関連記事：ヤマル「バルセロナの友人たちは『全員スパイ』だ！」