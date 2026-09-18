イングランド代表キャプテンは、FCBのブンデスリーガの試合で39分にPKを決め、一時2-0とするゴールを記録した。ケインにとって、これがドイツ1部での100得点目。ケインより早くこの大台に到達した選手はいない。

33歳のケインは、得点数を3桁に乗せるまでわずか98試合しか要しなかった。この部門の従来の記録は元ケルンのディーター・ミュラーが保持しており、1977年9月25日にブンデスリーガで100得点の大台を突破するまで129試合を必要としていた。

そのゴールまで、ケインはベルリン勢との一戦でほとんど存在感を示せず、ペナルティーエリア内でも抑え込まれていた。それでも9回目のボールタッチで迎えたPKを強烈に蹴り込み、GKフレデリク・レノウも止められない左上隅へ突き刺した。過去3シーズンの得点王にとって、今季2点目となった。第4節でのことだった。

ケインは2023年夏にトッテナム・ホットスパーから移籍して以降、バイエルンで通算154試合に出場し152得点を記録している。レコードマイスターの歴代得点ランキングでは、33歳のケインはすでに7位につけている。

このPKに先立っては、ウニオンの左サイドバック、トム・ローテがバイエルンの右ウイング、ミヒャエル・オリーセにファウルを犯していた。両者はこの試合で何度も激しく競り合っていた。問題の場面では、元ドルトムントのオリーセが短いフェイントの後に足を踏まれ、主審のベンヤミン・ブラントは当然のようにPKスポットを指した。

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アリアンツ・アレーナで力の差を見せつけられたアウェーの相手に対し、前半はケインのほか、ジャマル・ムシアラ（18分）とオリーセ（43分）も得点。いずれも見事なゴールだった。それでもケインの得点への渇望は収まらず、再開直後にはオリーセの絶妙なクロスを至近距離から頭で合わせ、4-0とした（54分）。

途中出場のイスマエル・サイバリ（70分）と、再びオリーセの2得点（73分、76分）で、スコアは7-0にまで広がった。