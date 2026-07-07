パラグアイのセレスティ・アマレラ上院議員が、フランス代表キリアン・ムバッペ選手への人種差別発言で両国に前例のない外交危機を招いた。同議員は火曜の記者会見で謝罪を拒否し、FIFAの関与を主張した。 さらに、レアル・マドリードのFWに対し「私を甘く見ないで、ムバッペ」と警告した。

同日開かれた緊急会見でアマレラ議員は再び「この野蛮人は文字も書けない。母乳の代わりにココナッツ汁を飲み、最も文化的な生き物はチンパンジーだと聞いた」と発言した。 オーランド・ジル、彼には中指を立てるべきだったわ。私が上院でそうしても、何の問題も起きない。カメルーン出身の植民地民で、フランス人のふりをし、不平ばかり言い、成金で、傲慢で、醜い男よ」。

さらに彼女はこう付け加えた。 「彼は試合中ずっと緊張し、怯えていた。まるで彼のチーム全体がそうであるかのように。彼らは1点も決めることができなかった。勝てたのはまったくの偶然だ……私たちの多くが唯一批判しているのは、試合終了後に彼を拳で殴らなかったことだけだ。とはいえ、私はサッカーファンではない」。

これに対しムバッペは「アマリラ議員、あなたは卑怯であり、その地位にふさわしくない。 大会で情熱と誇りを見せたパラグアイ代表ではない。あなたの軽率さと露骨な差別で、世界はパラグアイ選手の歴史的戦いを忘れ、無能な女性だけを見たのだ」。

ムバッピは「彼女のような者が憎悪や差別を世界に広めるのを決して許さない」と付け加えた。この発言はフランスとパラグアイの政府間でも小規模な地政学的対立を引き起こしている。

火曜日の早い時間帯、アマレラは記者会見を開いたが、謝罪はなかった。むしろFIFAの陰謀をほのめかし、論争に再び火をつけた。

「昨日の声明でも言ったように、これは私とムバッペの問題だ。フランスについては言及していない。 私は個人として発言している。誰の代理でも、政党を代表しているわけでもない。上院議員でも、意見を述べる権利はある。何よりも、私は一市民だ。言いたいことを言い、応援したいチームを応援し、意見を表明する権利がある。それは皆に保障された権利だ」

そして、こう問いかけた。「なぜ私の発言がこれほど拡散されたのか？なぜ大騒ぎになっているのか？マクロン大統領はなぜパラグアイ大統領に電話し、沈黙を求めたのか？」と、マクロン大統領の介入に言及した。

アマリラ氏は「これはムバッペの問題ではない。人々はあなたを擁護しているわけではない。問題はFIFA、つまりファシスト的な権力にある。世界的な政治勢力とFIFAの間には悪循環がある」と述べ、FIFAが政治に介入していると批判した。

私はムバッピに反論しただけだが、まるで戦争寸前までいった。これがFIFAだ。FIFAは国家主権を超える権力なのだ。 私とムバッピは、サッカーではなく政治のチェスゲームにおける駒に過ぎない。トランプは好き勝手に振る舞う。なぜ私たちにはその権限がないのか？なぜサンティアゴ・ピニャ大統領はそうできないのか？」

彼女は怒りを込めて続けた。「誰も自国の選手を守らなかった。インファンティーノはマクロンに連絡し、大統領を通じて私に沈黙を要求した。ピッチでムバッピが選手たちに言ったことを、私が代弁するよう求めたのだ。誰も選手を守らない。 私が選んだ方法で、私がやりたい時にやる。ムバッピに謝罪を求められたわけでもないし、謝る理由もない。書くべきことを書いただけだ」。

一方でアマリラは、投稿が人種差別的だったと認め、「発言を撤回する。人種差別は間違っている。投稿を削除し、皆に謝罪する。私は人種差別を憎んでいる。今、自分を再構築している」と語った。 私はこれまでと異なる社会にいた。ヨーロッパやフランスでは何でもできる」。

それでもすぐに挑発的な口調に戻り、「フランスサッカー連盟には言っておく。弁護士を立ててもいいが、私を批判する権利はない。私は彼らの名前を挙げていない。文句があるなら言えばいい。 わが国の政府の対応は恥ずべきものだ。マクロン大統領が彼らに連絡し、彼らは私に直接連絡してきた。これが私の見解だ。私は政府の一員ではなく、野党の一員なのだ」。

アマリラはレアル・マドリードのFWへの批判を強め、こう語った。 「厚かましいムバッピが選手たちに怒鳴っても誰も擁護しない。フランス人が『パラグアイ人は気持ち悪い』と言っても誰も異議を唱えない。私が声を上げちゃいけないの？ 私が『彼らはココナッツを食べている』と言うと、突然スキャンダルになる」。

パラグアイ人もアフリカ人も南米人も、私たちは皆同じ。差別を受けている。彼らにとって私たちは「ズング」（黒い小人）に過ぎない。 FIFAが黒幕で、政治介入を狙っている。私を批判できるのはムバッペだけ。フランスは好きにすればよい。私はヨーロッパで差別を経験してきた」と語った。

さらに「私は発言を撤回したが、ムバッピも撤回すべきだ。ムバッピ、パラグアイ人のことに干渉するな。ロナウジーニョを投獄したのは私たちだ」と、パラグアイでブラジル人スター選手が投獄された事件に言及した。

最後にアマリラはムバッピに警告した。「私を甘く見るな」。対立はさらに激化しそうだ。