フィルジル・ファン・ダイクは水曜午前、ゼイストに集まった報道陣に対して強い口調で反論した。オランダ代表の主将はまずノア・ファーレとやり合い、その後はマールテン・ワイフェルス、マルタイン・クラベンダム、そしてファレンタイン・ドリーセンとも火花を散らした。

ファン・ダイクはまず、ファーレに対して厳しい態度を見せた。彼女には、ワールドカップでモロッコ戦に5バックで臨むことが自分のアイデアだったという話は「まったくのナンセンスだ」と語った。ファン・ダイクによれば、それは昨夏に彼女の同僚たちによって「示唆された」ものだという。

ワイフェルス、クラベンダムと険悪なやり取りを交わした後、次はドリーセンの番となり、彼は真っ向から切り込んだ。

「フィルジル、これはちょっと面倒な仕事って感じかい？ 今日は少し不機嫌だね。普段は感じのいいやつなんだけどね」と、『デ・テレグラーフ』のサッカー部門トップは切り出した。

「時には言わなければいけないこともある。いつまでもあんなくだらない話ばかり聞いていられない」と、ファン・ダイクは答えた。「だったら、普通にオープンに話せばいいだろう？ すごくそっけないじゃないか」と、ドリーセンは言い返した。

「ここは会話の場じゃない。記者会見では、ただ質問をすればいいんだ」と、ファン・ダイクは続けた。ドリーセンは「そっけないよ。普通に答えればいいだろう？」と返した。

「多くのメディアとは何の問題もないし、これまでも一度もなかった。ただ、くだらないことが世の中にばらまかれるなら、僕はどうすればいいんだ？」と、ファン・ダイクはさらに応じた。

するとドリーセンは、そうした馬鹿げた噂については、その責任のあるメディアと話すべきだと返した。「今まさにその相手と話しているだろう？」と、リヴァプール主将は言い残したところで、このやり取りは打ち切られた。



