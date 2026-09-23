フィルジル・ファン・ダイクは水曜朝、ザイストで集まったメディアを相手に激しく応酬した。オランダ代表の主将はまずノア・ファーレとやり合い、その後はマールテン・ワイフェルス、マルテイン・クラベンダム、そしてファレンタイン・ドリーセンとも火花を散らした。

ファン・ダイクはまず、ファーレに対して厳しい態度を見せた。彼女に対し、ワールドカップでモロッコ戦に5バックで臨むのが自分のアイデアだったというのは「まったくのナンセンスだ」と語った。ファン・ダイクによれば、それはこの夏、彼女の同僚たちによって「ほのめかされた」ものだったという。

ワイフェルス、クラベンダムとの険悪なやり取りの後、次に番が回ってきたのはドリーセンだった。彼は真っ向から切り込んだ。

「フィルジル、これはちょっと面倒な仕事って感じかな？ 今日は少し不機嫌だね。普段はもっといいやつだろ」と、『デ・テレグラーフ』のフットボール部門責任者は切り出した。

「時には言わなければならないこともある。ずっとああいうくだらない話を聞かされ続けるわけにはいかない」と、ファン・ダイクは答えた。「だったら普通に率直でいればいいだろ？ すごく素っ気ないぞ」と、ドリーセンは言い返した。

「ここは会話の場じゃない。記者会見では、ただ質問をすればいいんだ」と、ファン・ダイクは続けた。ドリーセンは「君は素っ気ない。普通に答えればいいだろ？」と返した。

「多くのメディアに対しては何の問題もないし、これまでも一度もなかった。でも、ナンセンスなことが世の中にばらまかれるなら、僕はどうすればいいんだ？」と、ファン・ダイクは続けた。

するとドリーセンは、そうしたばかげた噂の責任があるメディアと話せばいいと応酬した。「今まさにその相手と話しているだろ？」とリヴァプール主将は言い残し、その直後にやり取りは打ち切られた。