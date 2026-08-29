ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリードの若手MFティアゴ・ピタルシュの去就を明言した。獲得オファーを受けていたにもかかわらず退団の考えを退け、トップチームへの残留にこだわる姿勢を示したのだ。そして話の締めくくりには、19歳のこの選手に向けたユニークな助言でバルデベバスの会見場に集まった関係者たちを笑わせた。

モウリーニョは、ピタルシュがトップチームでプレーする能力を証明したと述べ、カスティージャでの数多くの出場が求められる資質を備えていることを裏付けたと指摘した。しかし同時に、彼の実力はカスティージャのリーグよりも高いレベルの戦いにふさわしいものだと強調した。

ポルトガル人指揮官はこう続けた。「彼はトップチームの主力選手であり、私は彼を大いに気に入っている。優れた資質を持っており、この21人で構成されるグループの一員だ」。そして、選手は準備が整い次第グループに合流し、出場の機会を得ることになると明言した。

モウリーニョは、ピタルシュが現在カスティージャに登録されているものの、トップチームの構想の一部となっていることを明らかにした。それはトップチームの選手としてクラブと新契約を結んだことにも表れており、コーチングスタッフが彼の能力に寄せる信頼を裏付ける動きだと述べた。

指揮官は、アルバロがカスティージャで選手に多くの機会を与えたことが果たした役割にも言及し、それらの出場が彼のプレー能力を明確に証明したと語った。しかし、ピタルシュに必要な競争は、カスティージャが試合を戦っているレベルを超えるものだと考えているという。

話の締めくくりに、モウリーニョはユーモアのある一面に転じ、若い選手に直接的な助言を送った。「彼に言える唯一のことは、彼の脚の筋肉が私の脚の筋肉に似ているということだ。真剣なトレーニングを通じて数キロ増やす必要がある」。この発言は記者会見場で笑いを誘った。