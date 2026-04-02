記者が衝撃の事実を暴露：イラク戦でのサウジアラビアの作戦を立案したのはジェズスだった！

サウジアラビアのジャーナリストが衝撃的なスクープを報じた。それによると、アル・ナスルの監督を務めるポルトガル人のジョルジェ・ジェズスが、2026年ワールドカップアジア予選プレーオフのイラク戦におけるサウジアラビア代表の戦術を立案した人物であることが明らかになった。

サウジアラビア代表は、昨年10月に行われたワールドカップアジアプレーオフ第2戦でイラクと0-0で引き分けた後、インドネシアに勝利していた得失点差で上回り、2026年ワールドカップへの出場権を獲得した。

サウジアラビア紙「オカズ」の記者、ファラフ・アル・カハタニ氏は、ポッドキャスト「ハジャマ」での発言で、「これまで明らかにされていなかった情報を一つお伝えします。イラク戦で我々がワールドカップ出場を決めた際、代表チームの戦術を立案したのはジェズスでした」と述べた。

さらに彼は、「ジーザスは試合当日にサウジアラビア代表の合宿所に現れ、選手たちと話し合い、戦術を練った後、その場を去った」と付け加えた。

これは、最近の「グリーン」の成績不振を受けて、フランス人のエルヴェ・レナール監督の後任として、2026年ワールドカップでのサウジアラビア代表指揮官にこのポルトガル人監督の名前が浮上している状況下での発言である。

ジェズスは、最近浮上している他の候補者たちと競争することになる。その中には、アル・ヒラルの監督であるイタリア人のシモーネ・インザーギ、アル・カディシアの監督である北アイルランド人のブレンダン・ロジャース、そしてモロッコ代表の元監督であるワリード・アル・ラクラーキなどが含まれている。