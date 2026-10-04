ベルギーは月曜夜、ネーションズリーグでフランスと対戦し、スタッド・ド・フランスで厳しい一戦に臨む。マルク・ファン・ボメル監督は先発について多くを語ろうとはしなかったが、Het Nieuwsbladはそれでもいくつかの答えを引き出したようだ。

ベルギーにとっては厳しい状況だ。相手がフランスであるというだけでなく、重要な2選手を欠くことになる。通算220試合の代表戦出場を誇るMFケビン・デ・ブライネとユリ・ティーレマンスは、そろって出場停止で不在となる。

デ・ブライネとティーレマンスは、先週月曜にブリュッセルで行われた両国の初戦（0-1）で中心的な役割を担った。今回は他の選手たちがリーダーシップを示さなければならない。「私はそれを全員に期待している」と、このオランダ人指揮官は語る。

「私は個人をより良くすることはできないが、チームをより良くすることはできる。ユリとケビンが非常に重要な存在なのはもちろんで、だからこそ出場停止は残念だ。ただ、チームをしっかり準備できれば、全員がチームを助けられるはずだ」と、ファン・ボメル監督は確信している。

ジャーナリストのJarno Berthoは、そのリーダー役をロメル・ルカクに期待しているのかと質問した。ベルギー代表の歴代最多得点者をめぐっては、出場機会の少なさからさまざまな議論が起きている。「そうだが、それはユリ、ケビン、ロメルのような選手たちだけに求めているわけではない」

「そうなると、彼らがすべての責任を背負わなければならないことになる。チーム全体がそうしなければならない。他の選手たちも立ち上がる必要があるし、実際そうなっている。選手たちは本当にいい試合をしている。監督としてそれを見るのは素晴らしいことだ」

その後、ファン・ボメル監督は月曜の主将が誰になるのかを問われた。「それを言ったら、誰が出るか分かってしまうだろう？ 先発する選手の誰かになるよ」と、指揮官は笑う。さらに、そのキャプテンが月曜以前にも腕章を巻いたことがあるのかについては明言を避けた。「これまでたくさんの試合があったからね……」

これに対しBerthoはすぐさま、現在のベルギー代表メンバーの中で、これまで自国代表の主将を務めたことがあるのはティモシー・カスターニュ、ハンス・ファナケン、そしてもちろんルカクの3人しかいないと指摘した。3人のうちの誰かになるのか？ 「十分あり得るね」と、ファン・ボメル監督は笑った。

続いて指揮官は、月曜のルカクに何を期待しているのかを問われた。「それは彼が出る前提の話だよね……」と、にやりとする。「ロメルは2人、3人の相手を引きつけられる選手だし、ゴール前でもかなり鋭い。さらになかなかのスプリントも持っている。もし出るなら、私はまたそれを期待している」

最後にファン・ボメル監督は、中盤についても“問い詰められた”。「ロメオ・ラビア、ニコラ・ラスキン、ハンス・ファナケンの中盤になる可能性はどれくらい現実的ですか？ 実際、残っている中盤の選手はその3人だけですよね……」 これにファン・ボメル監督は笑いながら答えた。「まるで君が監督みたいだね」

「その可能性はある。ただ、それに縛られるつもりはない。君に先発メンバーを教えることまで期待されても困るよ。選手たちは分かっているし、それが一番大事なんだ」と、ファン・ボメル監督はおそらく多くを物語るウインクを添えて締めくくった。 Het Laatste Nieuwsでのインタビューはこちらで見ることができる。



