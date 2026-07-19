記憶に残る引退試合を終えたディディエ・デシャンについて、フランスのメディアはこぞって同じことを報じている

ワールドカップ3位決定戦のフランス対イングランドは、フランス人にとっては早く忘れたい試合だった。しかしディディエ・デシャン監督にとっては印象的な引退試合となり、フランスメディアも認めている。

4－6で終わったこの劇的な試合で、14年に及ぶ代表監督としての任期に幕を閉じた。2018年大会優勝と前回大会準優勝の実績を残し、史上屈指の名将として退任する。残念な終わり方だったが、報道は敬意に満ちている。

『レキップ』紙は「14年間率いたデシャンへの敬意を示すはずの試合は、彼のキャリアで最も奇妙な一戦になった」と伝え、最終評価として「4」をつけた。

「フランス代表監督として185試合目となったこの試合の後半は、彼のキャリアで最悪の45分だった。キックオフ時に守備を固めていればと後悔したはずだ。前半の鼓舞は空回りしたが、ハーフタイムの交代でチームは息を吹き返した。」

『ル・モンド』紙は「デシャンは衝撃の敗北で代表を去る」と伝え、マイアミのフランス人観客が大きな拍手を送ったと伝えた。 準決勝スペイン戦（0－2）に続き2連敗で幕を閉じたが、その功績は揺るがない。

「選手としても監督としても25年間フランス代表に身を捧げ、2012年の就任後にチームを再び世界最高峰へ導いた」と感謝が示された。

「惨憺たる前半」と表現したRMC Sportも、デシャンが常に代表を高いレベルへ導こうと努力してきたと認める。「前半で0－4とリードを許したが、粘り強く戦い1点差まで追い上げた。レ・ブルーを率いる最後の試合を、デシャンは決して忘れないだろう。」

デシャン自身は複雑な心境を明かした。「前半のパフォーマンスは許されない。 それでも我々の持ち味で反撃し、4－4に追いつくチャンスも2度あった。ただ前線へ出しすぎた」と説明。「責任は私にある。前半にやるべきことをできなかったからだ。皆の幸運を祈る。最高の瞬間はこれからだ」

最後にフランスサッカー連盟も温かい言葉を寄せた。 「デシャン監督は高い基準、規律、チームスピリット、そして青いユニフォームへの愛を体現した。彼の指導下でフランス代表は14年間、信頼と尊敬を取り戻し、世界最高レベルで戦い続けた。選手として、そして監督としてこれほどまでに代表に献身した人物は少ない。ディディエ、ありがとう。」