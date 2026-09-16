「言語の混乱」：RBライプツィヒで指揮官マルティン・デミチェリスが抱える大きなロッカールーム問題

今夏、電撃解任されたオレ・ヴェルナーの後任に就いた45歳のアルゼンチン人指揮官は、戦術的な指示をチーム全体に直接伝えるのに十分なドイツ語も英語も話せないという。そのためロッカールームでは奇妙な構図が生まれており、彼のスピーチは複数の人物によって同時に翻訳されなければならない。

報道によると、フランス語を話す選手たちに向けてはチームマネジャーのババカル・ンディアイェが通訳を務め、GKコーチのフレデリク・ゲスリングが内容を英語に訳している。また、ドイツ系スペイン人のアシスタントコーチ、クリスティアン・フィエルが、監督とチームをつなぐ直接の橋渡し役を担っている。ただ、こうした多層的な翻訳の連鎖は伝達ロスも生んでいる。チーム内のドイツ人選手たちは、監督の言葉を後から互いに説明し合わなければならないことが多いとされ、それによって元バイエルンのプロ選手である指揮官の本来のエネルギーや感情の多くが失われてしまっているという。

マルティン・デミチェリスのRBライプツィヒでの立場はどれほど安泰なのか？

デミチェリスをめぐる議論は、ザクセン勢の波のあるパフォーマンスによってさらに加熱している。とりわけ、ヴェルダー・ブレーメン戦でのリーグ戦での1-3のまさかの敗戦、そしてチャンピオンズリーグでのFCコモ1907戦で喫した惨敗1-4が、批判の声を強める結果となった。「ルールは分かっている。特にビッグクラブでは、サッカーの世界にそれほど時間がないことはよく分かっている。勝てなければ、すべてが悪く言われるんだ」と、デミチェリスはコモでの敗戦後に語っていた。

先週末のHSV戦での5-0の快勝によって、指揮官はひとまず一息つく時間を得たものの、根本的な懐疑論は残ったままだ。昨季3位で終えたライプツィヒの高い目標が序盤のつまずきによって脅かされているように見える中、デミチェリスは特に厳しい視線にさらされている。今後数週間で、言語の壁がある中でもこの監督がチームを継続的に安定させられるかどうかが明らかになるだろう。周囲やクラブ上層部の信頼を長期的に正当化するためには、さらに説得力のあるパフォーマンスが絶対に必要だ。

クラブはこの小さな危機にどう対応したのか？

不穏な空気が漂う中でも、クラブ首脳陣は安定の維持に努めている。スポーツ部門のマネージングディレクターを務めるマルセル・シェーファーは、すでに先週、強まりつつあった批判に対して公式声明で प्रतिक्रियाしていた。彼は内部では「冷静に、集中して」取り組み、固く団結していると強調した。「これは全従業員、チーム、そしてコーチングスタッフ全体に当てはまる。全員が我々のサポートと信頼を受けている」とシェーファーは明言した。さらに彼は、このプロジェクトには忍耐が必要だと訴え、新たに編成されたチームが連係を築くには時間が必要だと指摘した。

それでもシェーファーは、最近の結果が「我々の基準に見合っていない」ことを隠さなかった。クラブはこの状況に「内部で非常に明確に向き合っている」が、現在の議論によって進み始めた道筋から逸れるつもりはないという。デミチェリスにとって、この力強い声明は形式上の続投保証を意味するものの、求められるものは明確だ。監督とチームのコミュニケーションがより効率的になり、ピッチ上の流れがさらに上向いていった時にのみ、ライプツィヒにおけるマルティン・デミチェリスをめぐる問題は静まることになる。