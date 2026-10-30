32歳のファロン・シャーロックは金曜夜、マンチェスターでダーツ界のスーパースター、ルーク・リトラーを実際に破り、賞金50万1000ポンド（約60万ユーロ）を手にした。

「信じられません」。シャーロックは驚きの勝利を収めた後、Netflixでこう語った。「言葉が出ません。息子がダーツの大会に来たのは初めてで、私が勝つところを見てくれました。一生忘れられない、素晴らしい瞬間です」

このNetflixのイベントには、ドイツ人のアマチュアダーツ選手ジャロッド・ベッカーも参加し、出場者は男女合わせて24人だった。23歳のベッカーはヒルデスハイム出身で、近年はデベロップメントツアーやPDCの若手選手向け大会で好成績を収め、注目を集めていた。リトラーとの対決に招待されたドイツ人はベッカーだけだった。そもそも、このイベントの参加者は主にアマチュアだった。

ファロン・シャーロックがルーク・リトラーから1レッグを奪い、高額賞金を獲得

その例外がシャーロックだった。ダーツ史上初めて世界選手権で勝利を挙げた女性選手で、「アリー・パリーの女王」の異名を持つシャーロックは、事前からリトラーに勝つ可能性が最も高いとみられていた。

賞金を手にするために、シャーロックが必要としたのはリトラーから1レッグを奪うことだけだった。19歳のリトラーは、すでにダーツ界の頂点に立っている。世界選手権初出場時の決勝でルーク・ハンフリーズに敗れて以来、「ザ・ヌーク」はアリー・パリーで一度も試合に負けておらず、世界選手権を2連覇した。12月中旬に開幕する2027年の世界選手権でも、圧倒的な優勝候補だ。獲得賞金に基づく世界ランキング（オーダー・オブ・メリット）では、後続に200万ポンド以上の差をつけている。

それほどまでにダーツ界を支配し、舞台上で対戦相手に対する振る舞いが必ずしもフェアではないこともあり、今では一定の悪童イメージがついている。地元の観客からブーイングや罵声を浴びせられることに嫌気が差したこのスーパースターは、現在、オランダとドイツの大会をボイコットさえしている。