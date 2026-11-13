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ドイツ代表がネーションズリーグでセルビアに遠征する一戦は、スタジアムにほとんどファンがいない中で行われる。それでもユルゲン・クロップは問題視していない。むしろ、その逆だ。

試合前、ドイツ代表監督はRTLの取材で、無観客試合を受けてタッチラインからの声掛けを控えることを考えたかと問われ、こう答えた。「正直、今のところ考えていない。それに、セルビアの子どもたち5000人はとても声が大きいと思う。きっと『14歳未満で誰が一番大きな声を出せるか？』というような大会があったんだろう。そして、その子たちを見つけたんだ」

ベオグラードのライコ・ミティッチ・スタジアムで行われるこの試合は、UEFAによる処分のため、教師やコーチに引率されて入場できる子どもを除き、ファンの入場が認められなかった。理由は、9月のセルビア代表のギリシャ戦とオランダ戦で起きた人種差別的、差別的な事件だ。これを受けてUEFAは懲戒手続きを開始し、最終的に同連盟の管理・倫理・懲戒委員会がホームゲーム1試合の観客入場禁止を科した。

当初は例外が一切認められていなかったが、試合直前にセルビアサッカー協会がUEFAと前述の例外措置で合意した。そして子どもたちは、実際にその存在を大いにアピールした。試合中はラッパの大きな音がたびたび響き、2010年の南アフリカ・ワールドカップで有名になったブブゼラを少し思わせた。

Getty Images

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セルビア戦は無観客試合に。クロップ、タッチラインからの声掛けを冗談交じりに語る

それでも選手たちは、コロナ禍の時のようにピッチ上である程度会話でき、クロップの声掛けにも気づくことができた。クロップは満面の笑みで「実は、それがかなりうれしい」と話し、冗談を飛ばした。「言い訳はできない！ 今日は選手たちに私の声が聞こえるはずだし、それが連係を促す」。さらに、最近は「ひどいことをそれほどたくさん叫んでいない」と付け加えた。

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ドイツのファンも何人か来場していた。ドイツサッカー連盟（DFB）はUEFAから、代表団のメンバーやスタッフ、家族向けに用意された200枚のチケットを受け取っていた。しかし同連盟は、そのうち50枚を特に熱心なファンに渡した。代表戦に定期的に足を運んで多くのボーナスポイントを獲得した、いわゆる「アレスファーラー」たちだ。

第1戦でもセルビアのファンがスタジアムにほとんどいなかったのはなぜか？

10月初旬にミュンヘンのアリアンツ・アレーナで行われた第1戦でも、セルビア代表はファンの応援をほぼ受けられなかった。UEFAがすでに2024年12月にファンの入場禁止処分を科していたため、アウェーサポーター席は数席を除いて完全に空いていた。

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処分の発端は2024年11月にさかのぼる。セルビアのファンが、スイスで行われたネーションズリーグの試合（1-1）中にアルバニア国旗に火をつけようとしたのだ。このためUEFAは、セルビアがホームで戦うUEFA主催の2試合でスタジアムの一部を閉鎖し、さらにセルビアがアウェーで戦うUEFA主催の2試合でアウェーファン向けチケットの販売を禁止するよう命じた。