スペイン人記者ロベルト・ゴメスが、バルセロナとレアル・マドリードの注目の一戦となるクラシコの主審人事をめぐって物議を醸した。当初、この対戦の担当候補に挙がっていたエルナンデス・エルナンデスがその任務を担わないことを明らかにし、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの異議が計画変更の背景にあるとの見方を示したのだ。

ゴメスは「ラジオ・マルカ」の番組「ラ・トリブ」に出演した際、審判委員会はエルナンデス・エルナンデスの起用に傾いていたが、担当の可能性がある審判の名前が早期に明らかになったことで巻き起こった論争を受け、その選択を撤回したと述べた。

ラウル・バレラから、人事変更がモウリーニョの異議と関係しているのかと問われると、ゴメスは肯定し、ポルトガル人指揮官が試合の遥か前に審判の名前を知ったことへの驚きを二度にわたって表明していたと説明した。

さらに同記者は、当初の方針はワールドカップでの経験を持つ審判を起用するというものであり、エルナンデス・エルナンデスが最有力候補だったが、その後、計算が変わったと指摘した。

ゴメスは、関係各所はモウリーニョに異議をエスカレートさせるさらなる機会を与えたくないと続け、「彼らが望んでいないのは、モウリーニョにいかなる口実も与えることだ」と述べ、注目の一戦を前にした審判問題の繊細さを示唆した。

エルナンデス・エルナンデスが候補から外れたことについて語ったものの、ゴメスは代わりとなる審判の名前を明かすことはなく、アルベローラ・ロハスとサンチェス・マルティネスの二つの名前を可能性として挙げるにとどまり、いずれも確定とはしなかった。

レアルとセビージャの対戦をめぐる論争

ゴメスはまた、レアル・マドリードとセビージャの対戦に伴った審判をめぐる論争や、サンティアゴ・ベルナベウでの物議を醸した判定について議論するため、フラン・ソトとアンダルシアのクラブの代表者との間で予定されている会合についても触れた。

同記者はこの会合の意義に疑問を呈し、どれほどの透明性を提供できるのかと問いかけた。また、審判委員会の委員長があらゆる審判判定について個人的な説明を求められるべきだという考えを退けつつ、クラブに映像を提供し、最も物議を醸したケースを明確にすることの重要性を強調した。

ゴメスは、アルダ・ギュレルの退場が、25分の時点でスコアレスドローを示す状況で起きていたなら、試合の流れを変えていた可能性があると指摘したが、各チームの結果を審判の判定だけに還元することは拒否した。

また、テレビ中継のディレクターの仕事を擁護し、試合を中継する際はボールを追うことが優先され続けるのであり、カメラは常にプレーの流れから離れた出来事に向けられているわけではないと説明した。