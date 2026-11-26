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マウリシオ・ポチェッティーノ監督のマンチェスター・ユナイテッドでの初勝利は、チャンピオンズリーグの波乱に満ちた一夜を経てもお預けとなった。リスボンで劇的な勝利をつかんだかに見えたが、試合終了間際の物議を醸すVAR介入により、勝ち点3を逃した。

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終盤のVAR判定で勝利ならず、リスボンで波乱のドロー

水曜日のチャンピオンズリーグ、2-2で迎えた82分にブルーノ・フェルナンデスがCKを蹴り込むと、スポルティングのGKカイケがプレッシャーを受けながらボールを自陣のゴールに押し込んだように見えた。しかし、長時間のVARチェックを経て、主審のシモン・マルチニアクがピッチ脇のモニターで映像を確認し、得点を取り消した。

エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでの波乱の一戦では、それに先立ち、センネ・ラメンスが最初の試みをセーブした直後、ルイス・スアレスがPKでホームのスポルティングを先制に導いた。ユナイテッドもアマド・ディアロが同点ゴールを決めたが、マルチニアクがユーリ・ティーレマンスのファウルで先に笛を吹いていたため、認められなかった。

後半にはフェルナンデスがPKを決め、さらに低いシュートがピッチの芝のくぼみに当たってコースを変え、GKを破って逆転した。しかし、 ラメンスが終盤のクロスを取り損ね、スアレスに同点ゴールを許した 。その後、アディショナルタイムにはティーレマンスが退場となった。

UEFA、ゴール取り消しの理由を説明

欧州サッカー連盟（UEFA）は、リスボンでの物議を醸した終盤の判定について、すぐに説明した。『The Independent』が伝えたところによると、UEFAはパトリック・ドルグが「ボールがゴールに入る前にスポルティングのGKにファウルを犯した」と述べた。

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リプレー映像では、CKのボールが届く際、ゴールエリア内でドルグがカイケと接触していたことが確認できる。リサンドロ・マルティネスとレニー・ヨロもスポルティングのGKを至近距離で囲んでおり、マルチニアクがユナイテッド側の反則を取る判断に影響した。

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この判定は、今月初めにユナイテッドがアストン・ヴィラと4-4で引き分けたプレミアリーグの一戦とは対照的だった。その試合では、ラメンスが同じようにヴィラのGK鈴木彩艶に接触した後、ドルグが得点したが、ゴールは認められていた。

守備のミスが続き、ポチェッティーノ監督は初勝利を逃す

この引き分けでユナイテッドはチャンピオンズリーグの順位表で19位となり、マイケル・キャリックの後任に就いたポチェッティーノ監督の初勝利も持ち越しとなった。同監督の初陣は日曜日のリヴァプール戦での0-4の敗戦で、この試合では ヨロが8分に不当な判定で退場処分を受けていた 。

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繰り返される守備のミスがユナイテッドの足を引っ張っている。3分間で2本のPKを与えたのは、同大会でクラブとして1998年以来初めて。今季の公式戦で与えたPKは計5本となり、7試合連続で先制点も許している。

ユナイテッドに高まる重圧、中盤にも欠場者

19位にとどまるユナイテッドは、ポチェッティーノ監督がチームの安定を目指すなか、欧州の舞台で巻き返しが必要だ。流れを変えるには、 ラメンスの手痛いミス をなくし、不安定な守備を立て直すことが重要になる。

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ポチェッティーノ監督は、終盤にレッドカードを受けたティーレマンスの不在を踏まえ、中盤の起用プランも調整しなければならない。シーズンの立て直しを図るユナイテッドにとって、規律を欠いたプレーを抑えることも急務だ。