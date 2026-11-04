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火曜夜、マンチェスター・ユナイテッドがチャンピオンズリーグでローマを相手に衝撃的な逆転勝利を収めた後、マイケル・キャリック監督がマテウス・クーニャと激しく言葉を交わしたようだ。ブラジル人FWがオールド・トラッフォードでの大きな勝利に貢献したにもかかわらず、キャリック監督は試合終了の笛が鳴った直後、勝利の立役者であるクーニャにトンネルへ向かうよう指示する姿を見せた。

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クーニャ、ほろ苦い圧巻の活躍

マンチェスター・ユナイテッドは火曜日、最悪の立ち上がりを見せた。マティアス・スーレのゴールとドニエル・マレンのPKにより、開始17分で2点を追う展開となった。後半、ブルーノ・フェルナンデスがPKで反撃の口火を切ると、クーニャが至近距離から2ゴールを奪取。劇的な3-2の勝利を収め、9試合続いた未勝利に終止符を打った。

しかし、ブラジル人FWの歓喜には代償が伴った。クーニャは2点目を決めた後、ユニフォームを脱いで観客席に飛び込み、イエローカードを受けた。さらに終盤、レオナルド・バレルディへのチャレンジで2枚目の警告を受け、退場となった。

試合終了の笛が鳴ると、ユナイテッドの選手たちは重要な勝利を祝おうと駆け寄った。だが、喜びに沸く中、キャリック監督とクーニャが激しく言い合っているように見える場面があった。指揮官は決勝点を挙げたクーニャに、トンネルへ下がるよう厳しく指示する姿を目撃された。緊迫したやり取りに見えたものの、キャリック監督が素早く対応したのは、クーニャをさらなる処分から守るためだった。サッカーの規則では、退場した選手が試合後にピッチへ戻ることは厳しく禁じられている。

「だからこそ彼にここにいてほしい」

終盤の退場にもかかわらず、キャリック監督は中心選手であるクーニャを厳しく批判しなかった。試合後の記者会見で、ユナイテッドの指揮官は、オールド・トラッフォードで高まっていた重圧を和らげる上で、クーニャの貢献がいかに重要だったかを強調した。

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「あのような終わり方は残念だ。だが、それだけ彼がどれほど強い思いを持ち、どれほどのことをしようとしているかを示している」とキャリック監督は説明した。「彼があのような気持ちで、あのような状態にあるからこそ、我々は彼にここにいてほしいんだ」

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「ブラジル人らしすぎる」情熱

クーニャは『CBS Sports Golazo』の取材に応じ、波乱の結末について語った。熱のこもった祝福が行き過ぎたのは「ブラジル人らしすぎる」ことと情熱の表れだと、冗談交じりに説明した。

「魔法のような一日だった。もちろん、レッドカードは別だけど」とクーニャは話した。「でも、このクラブのためにできることはすべてやりたいし、信じられないようなことの一部になるのをいつも夢見ている。ここに来て、シーズンのとても厳しい時期に、こうして逆転できたんだ」

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自らが違いを生み出す役割を受け入れているクーニャは、こう続けた。「今日は僕にとって恵まれた日だった。厳しいときに責任を担う人が必要なら、自分がその役目を果たすと、いつも心の中で言い聞かせている」

国内リーグで重要な一戦へ

クーニャは退場により、11月25日にポルトガルで行われるスポルティングとのチャンピオンズリーグ次戦を欠場する。ただし、出場停止が適用されるのは欧州の大会のみだ。

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ブラジル人FWは国内での試合には出場可能で、日曜日にキャリック監督率いるユナイテッドがアストン・ヴィラをホームに迎えるプレミアリーグの一戦でも重要な存在となる。ようやく勢いをつかんだマンチェスター・ユナイテッドにとって、間近に迫る2週間の代表ウィークを前に、再び好結果を得ることが不可欠だ。