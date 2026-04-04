解説：バルセロナのスター選手はアトレティコ・マドリード戦で退場処分を受けるべきだったのか？

本日土曜日、「リオ・メトロポリターノ」スタジアムで行われたバルセロナ対アトレティコ・マドリード戦では、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）による決定的な判定が下され、2-1で勝利したバルサに有利な結果となった。この試合はラ・リーガ第30節の一戦であった。

試合開始46分、カタルーニャのディフェンダー、ジェラール・マルティンがアトレティコのティアゴ・アルマダと激しい接触をした際、主審は当初退場処分を下したが、その後これを撤回した。

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審判専門のスペインのネットワーク「Archivo VAR」は、この判定を「VARによる勇気ある介入」と評し、マルティンは「コントロールされた形でボールをクリアしようとした際、自身の支配エリアに侵入してきたアルマダの足首を踏んでしまった」と分析した。

同ネットワークはさらに、このプレーはレッドカードに値しないと付け加えた。スペイン審判技術委員会（CTA）は、このような行為をイエローカードのみで済むものと分類しているからだ。

主審は当初、激しい接触を理由にマルティンを退場処分としたが、映像確認の結果、この若手ディフェンダーが相手の足に接触する前に先にボールを蹴っていたことが判明したため、主審は退場処分を取り消し、警告にとどめた。