VriendenLoterij Eretribuneの解説陣は、土曜夜のアヤックス対エクセルシオールの前半で2人の選手、ユリアン・ブラントとイラクリ・イェゴイアンのプレーを堪能した。彼らはESPNのハーフタイム分析でそう語っている。

ブラントは前半30分過ぎにヨハン・クライフ・アレナで先制点を挙げた。だが前半終了間際、レナルト・ハルチェスによってやや意外な形で再び同点となり、1-1となった。

VriendenLoterij Eretribuneではハーフタイムに、とりわけブラントについて語られた。マルシアーノ・フィンクは「彼は本当に素晴らしい……。自由にプレーするし、ピッチ上で他の選手にはあと一歩見えないものが見えている」と評した。

「それに、ペナルティーエリア内でいつ入っていくべきかというタイミングの感覚が抜群だ。そういう感覚を持っている選手はいる。ボックス内に走り込むと、ボールが足元に転がってくるんだ」

ダニー・クーフェルマンスも同意する。「たまらないよ。このブラントは絶えず動いている。来て、また出ていく……。あれが本当に見ていて美しい。それに裏への走りもね」

もう1人取り上げられたのは、エクセルシオールのMFイェゴイアンだ。マリオ・ベーンは「私の考えでは、次に本当に素晴らしいステップを踏むための条件をすべて備えた若者の話をするなら、まさに彼だ。すべてを持っている。よく走れるし、技術は抜群で、ゴールも決められる。キックもいい……」と語った。

フェイエノールトが彼を獲得すべきかと問われると、ベーンはこう答えた。「まあ、すごく近い存在だからね、私はいつもそっち寄りになるんだ。エクセルシオールには、フェイエノールトが獲得しなかった選手が何人かいた。たとえばダリンハやスハウテンだ。ウィーフェルは獲ったし、彼もそういうタイプの1人だよ。ちょっとした提案にすぎないけど、どうするかは見てくれ」