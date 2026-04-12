解説者：出血があっても、ムバッペにPKは与えられるべきではなかった。

先週金曜日のリーガ・エスパニョーラ、レアル・マドリード対ジローナ戦（1-1）で、審判専門家のパベル・フェルナンデス氏は、キリアン・エムバペが得たPKが取り消された判定を擁護した。 フランス人スターが顔から出血していても、それは関係ないと主張した。

同氏はラジオ・マルカの審判アナリストとして「結局これはゲームだ。流血映像は判定に影響するため別にして考えるべきだ」と語った。

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アナウンサーが「なぜカットするのですか？全体像の一部では？」と尋ねると、フェルナンデスは「もしその映像を除外すれば、率直に言って、私が見たリプレイではPKには見えません。ジローナの選手に意図的な動きも明らかな接触もなく、わずかな接触があるだけです」と答えた。

元審判は続けた。「正直、その映像がなければムバッペは転倒を誇張しているように見えるかもしれない。生中継を見ていた私の印象だ」。

アナウンサーが「腕への明らかな接触があった」と指摘すると、フェルナンデスは「ズームすると確かに見えるが、生中継では判断できなかった」と反論した。

最後にこう結んだ。「その瞬間、私は『またか、ムバッピか…またPKを狙っている』と感じた。だから、PKに値するファウルだとは思わない」。