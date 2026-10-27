ケース・ルイクスは、『フットバルタイム』という1Twenteのトーク番組で、ヴァウト・ヴェグホルストを厳しく批判した。元DFは、FCトゥウェンテの長身FWがチームメートに目を向けることがあまりにも少ないと考えている。

ルイクスは、ヴェグホルストとポジションを争い、日曜日のAZ戦で得点したルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクとの違いについて語った。トゥウェンテはこの試合に2-0で勝利している。「ヴェグホルストは自分のためだけに走っている。フェネホールは動き出すと多くのスペースを作り出す」

北ホラント州の解説者であるルイクスは、昨夏エンスヘデにやって来たヴェグホルストをあまり評価していない。「彼は利己的だ。自分で15点か20点を取りたがっている。懸命にプレーしているが、成果は少ない」

もっとも、ルイクスはヴェグホルストを「驚異的な選手」と表現し、否定的な見方ばかりを示したわけではない。「今の彼を見ると、すべてがかなり苦しそうだ。本当に力を振り絞らなければならない。ただ、試合で見せる彼の集中力を見てほしい」

ヴェグホルストは日曜日のAZ戦で、約70分にジョン・ファン・デン・ブロム監督によって交代を命じられ、目に見えて不満を示した。トゥウェンテは同FWがピッチを退いた後、フェネホール・オフ・ヘッセリンクのゴールもあって、2-0の勝利を収めた。

34歳のヴェグホルストは、トゥウェンテでここまで17試合に出場。その間に7ゴール、5アシストを記録している。ベテランFWと、デ・フロールシュ・フェステを本拠地とするクラブとの契約は、あと2年近く残っている。

トゥウェンテはアルクマールでの勝利を受け、Vriendenloterijエールディビジで4位につけている。10節を終え、首位フェイエノールトとの勝ち点差はわずか4だ。