先ほどルイス・ディアスが見せたショーと比べれば、雨の降る秋の夜、アリアンツ・アレーナでの試合後は驚くほど静かなものだった。ブンデスリーガ第6節、バイエルン・ミュンヘンがRBライプツィヒに6-1で勝利した後、ディアスは最後の方にロッカールームを出てきた。フードを深くかぶり、その表情は「ミスター・無頓着」マイケル・オリーズから学んだかのよう。もっとも、手にはチームメイトのサインが入った試合球を持っていた。ハットトリックを達成した選手にふさわしい記念品だ。スタジアムを後にする直前、さっと親指を立ててみせた。

だが、それまでの圧巻のパフォーマンスに本人もどれほど安堵したかは、自身の3ゴールとチームメイトの得点を激しく祝う姿から、すでにうかがえた。

ディアスにとって、バイエルンでのハットトリックは初めてではない。2月にもTSGホッフェンハイムとの5-1の試合で3ゴールを挙げている。また、8月に得点不振に陥ってから初めてのゴールでもない。火曜日のチャンピオンズリーグ、バイキング・スタバンゲルとのアウェー戦でも、3-3に終わる中で得点していた。

今回は早い時間帯の失点を追いかけずに済んだバイエルン・ミュンヘン

それでも、ライプツィヒ戦で最初のゴールを決めた時点で、何かが吹っ切れたことは何となく明らかだった。心から喜びを爆発させたからかもしれない。あるいは、今回はバイエルンが早々に先制を許して追いかけるのではなく、試合の比較的早い段階、12分に自ら先制したからかもしれない。ディアスには開始1分にも得点機があった。しかし、ハリー・ケインとマイケル・オリーズが素早く仕掛けた攻撃で、シュートまでに時間をかけすぎ、自ら好位置を逃してしまった。

この夜、ここ数週間の精彩を欠いたディアスを思い起こさせたのは、その場面だけだった。好位置で複雑なプレーを試みすぎたり、ネットを揺らしても、妥当かどうかはともかくオフサイドで取り消されたりしていた時期の姿だ。ブンデスリーガ最初の4試合では、xG（ゴール期待値）3.1に対して得点は1。先週のアウクスブルク戦では、オフサイドによって3つのゴールが認められなかった。

今回は自ら先制点を挙げると、アレクサンダル・パブロヴィッチの2点目をアシスト。さらに4点目と6点目を決め、5点目につながる攻撃の起点にもなった。しかも、3ゴールが生まれたのはxGわずか0.61から。必ずしも予想できる得点数ではなかった。

だが、波に乗れば、こんなものだ。あっという間にディアスの得点不振は終わった。あっという間に、直近2試合連続の引き分けで生じかけていたバイエルン・ミュンヘンの結果面での危機も去った。

なぜRBライプツィヒはバイエルンにとって理想的な立て直しの相手だったのか

前述の通り、今回は開始間もなく失点して追いかける展開にならなかったことが、ディアスとバイエルンの助けになったのは確かだ。もう一つ助けになったのは、訪れたRBライプツィヒが、スポーツ部門責任者マックス・エーベルの言う「今なお紛れもないドイツのトップチーム」ではありながら、ここ数試合は常に大量失点を喫していたことだろう。ブンデスリーガでの直近の結果は1-5、0-6、3-3、1-5。そして今回の1-6だ。

勝てば順位表でバイエルンを追い越していたはずの、ドイツでおそらく3番手のチーム。それが、ややつまずいていた最多優勝クラブと、それまで結果に恵まれなかったアタッカーにとって、立て直しには絶好の相手となった。

マックス・エーバーはルイス・ディアスについて何を語ったか？

では、コロンビア人アタッカーの突然のゴール量産をどう説明すればいいのか。マックス・エーベルには、思いつきやすく、十分に筋も通った見解があった。ただし、酒場で議論を交わす人々やフリードリヒ・メルツ首相、そして私たちは皆、サッカー選手はなおさら、働く時間が少なすぎて余暇が多すぎると考える人たちには、気に入らないだろう。「ルチョには休みが良い効果をもたらした。2週間の休養が役に立った」とエーベルはミックスゾーンで語り、その後、負傷したヴァンサン・コンパニ監督に代わって出席した記者会見でもそう述べた。

バイエルンとコロンビアサッカー連盟は、代表戦による中断期間前、最後のブンデスリーガのホームゲームを終えたディアスに、多くの試合に出場してきたことを踏まえ、2週間の特別休暇を認めていた。「ルチョは昨季、非常に多くの試合に出場し、その後にはワールドカップもあった。期待はとてつもなく大きかったが、まだすべてがかみ合っていたわけではない。休養は役に立った。以前よりフレッシュで、準備ができている」とエーベルは語った。

しかも、コンパニとバイエルンがディアスに特別休暇を認めたのは初めてではなく、彼だけが対象でもない。昨年12月にも、チャンピオンズリーグでレッドカードによる出場停止処分を受けた際、コンパニはこのアタッカーを数日間の休暇に送り出していた。また、サイドバックのアルフォンソ・デイヴィスは、直近の代表戦による中断期間に、延期していた新婚旅行に行くことを認められた。

酒場で議論を交わす人々には受け入れがたいかもしれないが、休暇は効果がある。シーズンの真っただ中でも、だ。