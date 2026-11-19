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アル・アハリを率いるオランダ人指揮官マリノ・プシッチが、自身の解任や選手との確執を伝える報道に反論した。注目の宿敵アル・ナスルとのクラシコを前にしてのことだった。

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アル・アハリは明日金曜日、ジッダのアリンマ・スタジアムに宿敵アル・ナスルを迎える 。この試合はロシュン・サウジリーグ第9節の延期分となる。

プシッチは本日木曜日、ジッダで試合に向けた記者会見に臨んだ。『アル・リヤディヤ』紙がその一部を伝えており、指揮官は現在チームを取り巻くいくつかの報道について言及した。

オランダ人指揮官はこの件について「SNS上には事実ではないニュースがたくさんあるが、そこに意識を向けるつもりはない。私はトレーニングの質に完全に集中している」と語った。

一部の報道では、アル・アハリの首脳陣がアル・ナスルとのクラシコを前にプシッチを解任したい意向だと伝えられていた。しかし、クラブが抱える財政危機と、オランダ人指揮官の契約に盛り込まれた高額な違約金がそれを阻んだという。

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プシッチはさらに「出回っている話を信じないでほしい。我々はひとつのチームであり、この先には素晴らしい日々がたくさん待っている。感情の高ぶりは試合の一部だ。特定の選手について話すつもりはなく、チーム全体について話していく」と続けた。

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オランダ人指揮官が言及したのは、ここ数日のクラシコに向けたトレーニングセッション中に、自身とアル・アハリの選手たちとの間で口論が起きたとする一部の報道についてだ。

サウジアラビア紙『オカーズ』によると、アル・アハリの一部の選手たちは、プシッチの技術面・戦術面のプランに納得できず、指揮官と激しい議論になったという。選手たちは、ここまで結果が出ていないにもかかわらず、プシッチが自身のスタイルと戦術的信念に固執していることへの不満を表明し、これを受けてオランダ人指揮官はトレーニングを後にしたとされる。

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事態はそれだけにとどまらなかった。選手たちは、オランダ人指揮官がウクライナ人MFアルテム・ボンダレンコをひいきし、たとえ自分たちが犠牲になってでも、その起用の正しさを証明するために全員を彼のために働かせていると非難したという。

同紙によれば、こうした問題により一部の選手たちの精神面やモチベーションに影響が出ており、コーチングスタッフの接し方が原因で、疎外感を抱き、信頼を失いつつあるという。

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プシッチは改めて試合について「明日はディフェンディングチャンピオンを相手にした厳しい一戦になる。彼らはクオリティのあるチームだが、我々にも高いクオリティがある。サポーターの前でプレーすることに意欲を燃やしている」と語った。

アル・ナスルは昨シーズン、宿敵アル・ヒラルとの最終節までもつれ込んだ争いを制し、丸7年ぶりにロシュン・サウジリーグのタイトルを獲得している。

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オランダ人指揮官は最後に、インターナショナルブレイク明け直後にアル・ナスルとのクラシコを戦うことに同意したとして、アル・アハリに向けられた批判にも答えた。

「我々が決断を下したとき、時間はほとんどなかった。あれは個人の決定ではなく、全員で下した決定だ。アル・アハリもアル・ナスルも、代表選手を複数抱えているため、インターナショナルブレイクの影響を受けている」と締めくくった。

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アル・ナスルとの次のクラシコは、アル・アハリにとって特別な意味を持つ。とりわけ、今シーズンのロシュン・サウジリーグの優勝争いに復帰できるかどうかを左右する一戦となるからだ。

アル・アハリは現在、7勝4敗で勝ち点21を積み上げてサウジリーグの6位につけており、首位に立つアル・ヒラルとはちょうど9ポイント差となっている。

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一方のアル・ナスルは勝ち点28で3位。アル・ヒラルとは2ポイント差で、2位アル・カーディシーヤとは得失点差のみで後れを取っている。