ロビン・ファン・ペルシはFlashscoreのロングインタビューで、自身の選手時代や指導者という仕事などについて語っている。注目すべきことに、この元FWは昨夏のフェイエノールト解任については触れていない。

ファン・ペルシはまず、どのようなフットボール観に魅力を感じるのかという質問に答えた。「フットボールには、さまざまなアプローチに魅了されます。選手時代の私は、主に特定の原則に基づいたビジョンを持っていましたが、指導者としての経験を通じて、より広い視点からゲームを見ることを学びました。今では、切り替えから電光石火で仕留めるチームも、ボール保持とビルドアップで試合を支配できるチームも、どちらも評価できます」

続いて無所属の指揮官は、かつて「フットボールは芸術だ」と語ったことについて問われる。その文脈の中で、ファン・ペルシは自身のキャリアで最も美しいゴールを挙げた。「もちろんスペイン戦のゴール、あのヘディングです。クラブレベルでは、アーセナルでのチャールトン・アスレティック戦と、マンチェスター・ユナイテッドでのアストン・ビラ戦でのボレーですね」 なお、アストン・ビラ戦でのボレーは、2013年にオールド・トラッフォードで行われたマンチェスター・ユナイテッドの優勝決定戦で生まれたものだった。

ファン・ペルシはすぐにこう付け加えた。「ただ、私にとって本当に一番大事なのは、そうした瞬間そのものではありません。むしろ大切なのは、そこに至るまでの時間です。なぜなら、ピッチで起きていることは誰もが目にするからです。ほとんどの人は美しい瞬間しか見ませんが、私にとって重要なのは、懸命に働くこと、もがくこと、誰も見ていない時に何をするかです。だから私にとっては、1つの特定のゴールよりもそちらの方が大切なのです」

アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドで活躍した元スターは、プレミアリーグ時代に数々のトップDFと対戦した。その中でも、このロッテルダム出身者がほとんどいつも苦戦していたのは4人のDFだった。「ジョン・テリー、チアゴ・シウバ、リオ・ファーディナンド、ネマニャ・ヴィディッチ。この4人が、私が最も苦しめられた選手たちです」

ファン・ペルシは、プロサッカー選手として生きることの影の部分も知っている。彼は何度も負傷に苦しんだが、そのたびに復帰してきた。「ある時期を乗り越えるには、強さと忍耐、そして何よりも、諦めずに再び立ち上がる力が必要です。私はそうした瞬間をとても大切にしています。勝ち取ったタイトル以上にです。そして、その時そばにいてくれた人たちの記憶も大切にしています」

「それを私は本当にありがたく思っています。というのも、自分が最高の状態にあって、すべてが順調な時に周りに人がいるのは簡単なことだからです。そういう時は、誰もが多かれ少なかれあなたのことを喜んでくれる。でも、苦しい時には誰がそばにいるのか。その時に誰が変わらず忠実でいてくれるのか」と、ファン・ペルシは自問した。