ネーションズリーグでの衝撃的な戦いぶりを受け、モンテッラの解任は金曜日にも発表される見通しだ。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』や複数のトルコメディアによると、トルコはすでにこのイタリア人指揮官の後任も見つけているという。スーパースターのアルダ・トゥランだ。

トゥランはトルコ代表として100試合に出場した元代表で、長年にわたって同国を代表するスターの1人だった。かつてはアトレティコ・マドリーとFCバルセロナでスペイン王者にも輝いている。

2022年にガラタサライ・イスタンブールで現役を引退した後、トゥランは指導者の道へ進んだ。2023年から2025年までエユプスポルを率い、2部優勝を果たし、昇格後のスュペル・リグでも見事6位に入った。その後、現在39歳のトゥランはシャフタール・ドネツクと契約。前シーズンには同クラブをリーグ優勝とカンファレンスリーグ準決勝進出に導いたが、そこで後の優勝チームであるクリスタル・パレスに敗れて敗退した。

トルコ、アルダ・トゥランに兼任を打診か

トゥランは同国屈指の若手指導者と見なされている。ただ、ドネツクでのポストを恒久的に手放すかどうかは不透明だ。そのため、トルコサッカー連盟（TFF）はクラブと代表の兼任という形を提示する用意さえあるとされる。

トルコは直近のネーションズリーグで4試合すべてに敗れており、その中にはイタリア戦での2度の大敗（1-4、1-3）も含まれていた。モンテッラの立場は、すでにワールドカップ後の時点で危うくなっていた。同大会ではオーストラリアとパラグアイに敗れ、チームはグループステージで姿を消していた。