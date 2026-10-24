フラムはコベントリー・シティとの一戦を1-0で制し、貴重な勝利をものにした。得点は終盤にオスカー・ポブが記録したもので、これによりプレミアリーグで2連勝を達成した。一方、フランク・ランパード率いるチームは攻撃面での苦しみが続き、順位表で19位へと後退した。

この勝利は、長い時間帯で明確なチャンスを欠いた試合展開の末に訪れた。ポブはペナルティエリア内で巧みなタッチを見せ、ディフェンダー1人をかわした後、ゴール下隅へとボールを流し込んで試合を決めた。

フラムは前半にも先制に迫っていた。ジョシュ・キングのシュートがクロスバーを直撃し、その後アレックス・イウォビが至近距離からのこぼれ球を生かすことができなかった。

対するコベントリーはカウンターに活路を見いだし、その一部をブランドン・トーマス・アサンテが主導したが、ゴール前での最後の仕上げを欠いた。

前半終了間際にはフラムがペナルティキックを要求する場面があったが、主審はトーマス・アサンテがエリア内で倒れる前にカルヴァン・バッシーが相手のユニフォームを引っ張っていたと判断し、これを認めなかった。

コベントリーは60分にもう一つの痛手を負い、ディフェンダーのボビー・トーマスが負傷により退いた。

この勝利により、フラムは勝ち点8で12位に浮上し、コベントリーに2ポイント差をつけた。コベントリーは再び攻撃を得点に結びつけることができず、19位へと沈んだ。

コベントリー、攻撃の決定力に問題

コベントリーがトップリーグに復帰して以来、最も顕著な問題は攻撃の効率の低さにある。

シーズン開幕時には2連勝を飾ったものの、トッテナムに1-3で敗れ、さらに今回フラムの前に屈した。最初の8試合で記録した得点はわずか6で、そのうち4点はニューカッスル戦の1試合によるものだった。

コベントリーはリーグ戦8試合のうち7試合で前半に無得点に終わっており、フラム戦でも期待得点値は0.5にとどまった。これはカウンターや得られたチャンスを本物の脅威へと変換することの難しさを表している。

後半にかけてプレッシャーをかけたにもかかわらずネットを揺らすことはできず、次節のサンダーランド戦を前に順位表最下位まであと1つという位置に身を置くこととなった。

フラム、2連勝もパフォーマンスの問題は隠せず

一方のフラムは、直近の2勝がシーズンの転機となることを期待している。リーグ戦の最初の6試合で得たのはわずか勝ち点2で、マンチェスター・ユナイテッドやリバプールといった有力なライバルとは引き分けていた。

チームはコベントリー戦でボール支配を軸とし、支配率は相手の36%に対して64%に達した。しかしボールの保持は多くのチャンスには結びつかず、期待得点値はわずか0.55にとどまった。

最終的にフラムは勝ち点3を手にするために、オスカー・ポブの決定的な個人技を必要とした。この勝利は順位表での立場を固めるものだが、同時にチームがチャンスを創出し、ボール支配をより効果的に生かす能力を向上させる必要があることを浮き彫りにしている。