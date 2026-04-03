観衆の歓声の中……審判の専門家がディアビの退場処分をめぐる論争に決着をつける

緊張感が高まり、観客の歓声が渦巻く中、審判の専門家がアル・イッティハド対アル・ハズム戦のフランス人ウイング、ムサ・ディアビの退場シーンを分析し、判定の正当性を巡る議論に決着をつけた。

この専門家は、アル・ハズムの選手へのタックルシーンについて詳細な解説を行い、主審がレッドカードを出した理由や、その判定が国際サッカー連盟（FIFA）の規定にどの程度準拠しているかを説明し、場の雰囲気を鎮め、サポーターや視聴者に事実関係を明らかにしようとした。

前半34分、ディアビはアル・ハズムの選手への反則行為により退場処分を受けた。この場面で、フランス人ウイングは相手の腹部を蹴る行為に及んだ。詳細を読む

ディアビがピッチを去る際、アル・イッティハドのスタンドからは、選手の行為と審判の両方に対する非難の叫び声やブーイングが沸き起こった。

この件について、エジプトの審判専門家モハメド・カマル「リーシャ」氏は、サウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』へのコメントで次のように述べた。「ムサ・ディアビへの退場処分は正しい判断だった。彼はアル・ハズムの選手を危険な形で意図的に蹴ったため、レッドカードを示す必要があったからだ」。

ディアビがアル・イッティハドで退場処分を受けるのはこれで3度目となる。昨シーズンのアル・ナスル戦で初めてレッドカードを受け、今シーズンはアル・リヤド戦、そして今回のアル・ハズム戦で退場処分となった。



