親密から決裂へ…カシージャス、長年の沈黙を破りモウリーニョについて語る

スペインのイケル・カシージャス（45歳）が、フランス紙『レキップ』のインタビューで、タイトルに彩られたキャリアの舞台裏を語った。2010年W杯優勝の瞬間や、ジョゼ・モウリーニョ監督との緊張関係にも言及した。

彼は2010年W杯決勝のオランダ戦でアリエン・ロッベンとの1対1を止め、スペインを救った場面をこう振り返った。 「彼に抜かれるかもしれないと感じたまで待った。彼のスピードを知っていたので、少し前に出た…後ろからカブデビラとボイオルが戻るのを見て、彼が集中を乱したのかもしれない。同じ状況が10回あれば、彼は9回決めるだろう」

また、ユーロ2008後にスペイン代表を揺るがした内部対立についても言及。レアル・マドリードとバルセロナ間の緊張が代表にも波及したと説明した。 「その悪い雰囲気が代表にも波及し、練習や食事、機内でも感じられた」と振り返る。シャビ・エルナンデスとの電話が状況を好転させ、EURO2012制覇につながったという。

レアル・マドリード時代のモウリーニョとの関係については「最悪の形で終わった結婚のようなものだった」と率直に語った。1年目は良好だったが徐々に悪化し、最終的にはスタメンから外されたと振り返った。現在は友好的な関係だと強調した。 「会えば挨拶を交わし、同じテーブルで話せる」

また、チャンピオンズリーグ制覇最年少GKは、2020年のスペインサッカー連盟会長選への出馬を検討していたが、争いの実態を知り断念した。 「そのポストは非常に人気があり、人々はそれを手に入れるためなら何でもする。あの雰囲気は気に入らなかった」