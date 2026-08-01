親善試合が、リヴァプールのキャンプ内で緊張の舞台へと一変した。チームの主力3選手の間でキャプテンマークをめぐる激しい対立が勃発したのだ。この光景は、新シーズンにおけるリヴァプールのスタートに影を落としかねない、水面下の火種を浮き彫りにした。

英紙「テレグラフ」は、この対立が先週木曜日のリヴァプール対レクサムの1-0の勝利の後に生じたと報じた。カーティス・ジョーンズ、コスタス・ツィミカス、そしてドミニク・ソボスライが公然と口論となり、最終的にギリシャ人選手がキャプテンマークを外して地面に叩きつけるという物議を醸す場面で幕を閉じたという。

危機の発端は、75分に交代した際にツィミカスへマークを手渡すというソボスライの判断にさかのぼる。これがジョーンズの不満を招いた。とりわけ、このギリシャ人選手は昨シーズンをローマへのレンタルで過ごし、クラブでの5年間を通じて控え選手にすぎなかったからだ。

「テレグラフ」はこの判断を「奇妙」と評し、チームの新たな副キャプテンになることを目指すソボスライは「この行動が引き起こす騒動を予期しておくべきだった」と指摘した。

この危機は、ジョーンズの不透明な状況を背景に、さらなる広がりを見せている。ジョーンズは退団の可能性に直面しており、インテル・ミラノが3500万ユーロの3度目のオファーを提示した一方で、リヴァプールは4000万ユーロを下回る額は受け入れないと固持している。

金曜日の記者会見で、記者たちがこの一件についてソボスライに問いただすと、このハンガリー人選手は直接的な回答を避け、こう述べるにとどまった。「私たちは全員同じ船に乗っている。クラブのために、そして互いのために最善を望んでいる。私たちにはキャプテンがいる。フィルジル・ファン・ダイクだ。彼と監督が言うことにはすべて従うつもりだ」

さらにこう付け加えた。「私たちはチームの最年長ではないかもしれないが、長くここにいる。今シーズンは成功を収めたい。新しい監督が就任し、チームも変わったのだから、これは長期的なプロジェクトだ」

この危機は、リヴァプールにとって重要な局面で訪れた。同クラブは日曜日にアメリカでの最後の親善試合をリーズと戦う準備を進めており、国内5位、そしてチャンピオンズリーグ準々決勝でのパリ・サンジェルマンによる敗退で終わった期待外れのシーズンの後、バランスを取り戻そうとしている最中にある。