タイス・ダリンハが土曜日の午後、ケルンでブンデスリーガデビューを果たした。オランダ人FWにとっては、すぐには忘れられない一戦となった。ダリンハは後半半ばに途中出場すると、TSGホッフェンハイム戦を2ゴールで完全にひっくり返し、3-2の逆転勝利に導いた。

ホッフェンハイムはバウター・ブルハーが先発し、マッツ・ローツがベンチスタート。アウェーのホッフェンハイムはケルン相手に力強い立ち上がりを見せ、前半30分足らずでアダム・ダヒムのゴールにより均衡を破った。

ラフ・ファン・デン・ベルフとダリンハはベンチから、後半に入ってザイド・エル・マラのゴールでチームが追いつく様子を見届けた。このMFは自ら攻撃の起点となり、そのまま冷静にファーサイドへ流し込んで1-1とした。

後半半ばにダリンハがピッチに入った。投入直後、このFWはホッフェンハイムが再びリードを奪う場面を見ることになった。CKからオザン・カバクがヘディングで1-2を突き刺した。

それでもケルンは再び粘り強さを見せる。すると、そのわずか数分後に2-2となった。ダリンハがニアポストへ絶妙な動き出しを見せ、見事なゴールで再び試合を振り出しに戻した。

このオランダ人FWは終盤、決勝点となる3-2も決めてホームの観衆を熱狂させた。ホッフェンハイムは自陣ペナルティーエリア内でボールをクリアし切れず、こぼれ球がダリンハの足元に入ると、迷わずダイレクトでシュート。これが決まり、ケルンに見事な逆転劇と素晴らしいシーズンのスタートをもたらした。