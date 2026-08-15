視聴者、22分のドゥシャン・タディッチに突然大興奮

ウィレムII対NECで、ドゥシャン・タディッチがソーシャルメディア上で激しい批判にさらされている。37歳のナイメーヘン勢のアタッカーは、苦しい前半でほとんど印象を残せず、とりわけ22分の場面をめぐって厳しい声を浴びている。

NECは立ち上がりに苦しみ、長い時間にわたってウィレムIIの守備をほとんど揺さぶれなかった。むしろホームチームが5分、速攻から最初のチャンスを作る。一方のNECは35分になってようやく最初のシュートを記録し、アダム・タハウイの狙いはGKカルスト・デ・レーウの正面だった。

タディッチも前半は攻撃面でほとんど存在感を示せなかった。ある視聴者は、セルビア人FWが自ら打つまでに時間をかけすぎたとみる場面にいら立ちを見せ、「タディッチは本当に、もっと早く自分でシュートを打つことを学ぶべきだ」と書き込んだ。

しかし、最も注目を集めているのは23分の場面だ。タディッチはごくわずかな接触の後に倒れ、はっきりとPKをアピールした。X上では、多くの視聴者がほとんど何もなかったと確信している。「ここはタディッチにイエローカードが妥当だった。完全にボールを外して、そのあとダイブにしただけだ」とアーサーは記している。

ほかの視聴者たちも、このアタッカーは処罰されるべきだったと考えている。「タディッチがひどい演技に対してイエローカードを受けないなんて理解できない。なんて恥ずべきダイブだ」という反応がある一方で、別の人は「こういうのは普通にタディッチにイエローを出すべきだ。ばかげるほどひどいダイブだ」と書いている。

この元アヤックスFWのプレーぶりは、別の視聴者たちの古い苛立ちも呼び起こしている。「タディッチはまだ忘れていないな。20分で、もう3回も瀕死の白鳥だ」との声が上がる一方、別の人は皮肉たっぷりに「タディッチへのひどいファウルだ！」と書いている。

批判は、この問題のPK場面だけにとどまらない。「NECよ、その“ワールドスター”気取りのタディッチの振る舞いをすぐにでもたたき直す気はあるのか？」と疑問を投げかける視聴者もいれば、「タディッチは今日一番の笑いものだ。なんてダイブだ、あれはイエローを出すべきだった。なんて道化だ」と語る人もいる。







