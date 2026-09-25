マイケル・ライツィハーは金曜夜、U-21オランダ代表がU-21ノルウェー代表とスコアレスドローに終わったことで厳しい批判を浴びている。ライツィハー率いるチームは、U-21欧州選手権出場権を自力で確保し続けるためにデ・アデラールスホルストで勝利が必要だったが、0-0に終わった。視聴者は終盤の「失策」を理由にライツィハーを激しく非難している。

指揮官は後半を通じて3度の交代機会を使ったが、そのたびに投入した新たな選手は1人だけだった。66分にエルネスト・ポクに代えてアイメン・スリティを投入し、10分後にはデフィン・ハーンをレクインシオ・ゼーファイクと交代。83分にはキース・スミットに代えてショーン・ステウルを送り出した。

これにより、ライツィハーは認められている3回の交代機会を使い切った一方で、実際に行った交代は最大5人のうち3人にとどまった。プロサッカーではチームは5人の選手を交代させることができるが、その交代は最大3回の試合中断時に行わなければならない。なお、ハーフタイムでの交代は交代機会には数えられない。

その結果、ライツィハーは試合の勝負どころでなお2人分の交代枠を残していたにもかかわらず、それを使うことができなかった。これにより、U-21オランダ代表がどうしても必要だった先制点をこじ開けるために総力を尽くすべき場面で、例えばトム・ファン・ベルヘンのような追加のストライカーを投入することもできなかった。

ソーシャルメディアでは、ライツィハーの対応に驚きの声が上がっている。「ライツィハー、単独の交代を3回やって交代機会3回を全部無駄にした。いいねえ」とある視聴者は書き込み、別の視聴者は「交代機会を3回使ったのに、まだ交代枠を2つ残している」と指摘した上で、「あいつを追い出せ！」と付け加えた。

交代策とは別に、ライツィハー体制でのパフォーマンスそのものにも批判が出ている。「マイケル・ライツィハーには最大限の敬意を払うが、なぜ彼が我々の監督になるべきだったのか、いまだによく分からない。U-21オランダ代表は期待と不安の間をさまよっている。これだけの才能がいながら残念だ」と別の視聴者は書いている。

U-21オランダ代表はノルウェー戦で、試合を引き寄せるチャンス自体は作っていた。デイブ・クワクマンのスルーパスからデフィン・ハーンが早い時間帯に決定機を迎えたほか、ヒファイ・ゼヒールやエルネスト・ポクも相手に脅威を与えたが、最終的にノルウェー守備陣を崩し切ることはできなかった。

この0-0により、オランダは期待外れの形で予選グループ4位にとどまり、欧州選手権出場権はもはや自力ではつかめなくなった。プレーオフ進出の可能性を残す2位争いにおいて、U-21オランダ代表は今後、U-21イスラエル代表の勝ち点取りこぼしに頼るしかない。ただしオランダはもうイスラエルと対戦を残しておらず、その取りこぼしがなければU-21オランダ代表はその順位に到達できない。U-21ノルウェー代表はこの結果により、すでに予選突破を確定させている。











