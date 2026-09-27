視聴者はセルビア対オランダ戦の45分後、ある1人の男にひどくいら立っている

NOSのコメンテーター、イェルーン・フルーターに対し、X上で視聴者から多くの批判が集まっている。セルビア対オランダの試合中、ユトレヒト出身の同氏の実況に対する批判でプラットフォームはあふれている。

45分を終えて、オランダ代表はセルビア相手に0-1でリードしている。クリセンシオ・サマーフィルが獲得したPKを、メックス・メールディンクが先発デビュー戦で完璧に決めたためだ。それでも、ネーションズリーグのこの一戦を見ている視聴者は、担当コメンテーターにいら立ちを覚えているようだ。

12分、コーディ・ガクポはサシャ・ルキッチのスライディングを受けて倒された。このプレーの際、アタッカーはセルビア人選手の両脚の間に自分の脚を挟まれた状態となった。最終的にガクポは負傷交代を余儀なくされた。フルーターはこれを「意地の悪いファウル」と表現した。

「ここでも、ガクポへのファウルについて、あのコメンテーターはまたしても嫌なやつだ。ルキッチはボールをプレーしていて、ガクポのほうが彼の脚に蹴り込んでいる！」とロンは書いている。エドもフルーターを快く思っていない。「ああ最悪だ……。今日のサッカー中継のコメンテーターはフルーターか。毎回そうだけど、中身のないたわ言ばかりだ」

また、メールディンクのPKの場面での言葉選びについても、このコメンテーターは批判を浴びている。その際、彼は50年前に同じスタジアムで初めて有名なチップキックのPKを披露したアントニーン・パネンカに言及していた。

「NOSにひどいおしゃべり屋がいるのは周知の事実だ。このフルーターはその最たるものだ。なぜ、代表初招集の選手がパネンカをやると決めつけるんだ。パネンカが昔あのゴールでそれをやったからって？ この競技をまるで分かっていない！」とヤンは評している。

「フルーターはまた、くだらない話の載った自分の本をせわしなくめくっている。ずっとしゃべり続けているのに、まともなことは何一つ出てこない」とXには投稿されている。「なんておしゃべりなコメンテーターだ。交代してほしい」という投稿も見られた。























