視聴者はオランダ代表解説者クラース＝ヤン・フンテラールについて、同じ点に注目している。

クラース＝ヤン・フンテラールは月曜日の夜、オランダ対ウズベキスタンの親善試合でNOSの解説デビューをした。 コディ・ガクポのPK2本で辛勝したオランダ代表についてスタジオで解説した。SNSでは、その解説に批判的な声も上がっている。

W杯に向けたリハーサルとしては説得力に欠けた。動きは鈍く、GKフェルブルッゲンは負傷交代。終盤まで勝ち点喪失の危機があった。それでもフンテラールは前半に7.5点と高評価を与え、多くの視聴者が首をかしげた。

視聴者は「フンテラールはオランダ代表の前半に7.5点をつけた」と投稿。コラムニストのヤン・ダイクグラフも驚いている。 「解説者のフンテラールは独特だ。前半だけで7.5点をつけた。フェイエノールトにいたらファン・ペルシーに昇給を与えていただろう」

さらに、その振る舞いにも「眠そう」「消極的」と指摘が相次いだ。 「フンテラールはそこで何をしているんだ？ テーブルで寝ているようだ。みすぼらしい」という声が多く共有された。別の視聴者は「彼は話者じゃない。誰の気分も害さないようにしているだけだ」と指摘した。

また「解説者は向いていない」と指摘する声も少なくない。

「ファン・ホイドンクは現実的だった。フンテラールは意見がなく役立たずだ」という声も。

一方で「まだ本調子ではない」「NOSが起用したのは残念」と、新役割に慣れないと見る声もあった。