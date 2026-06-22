



米国開催のW杯でアルゼンチンはオーストリア戦前半を1-0で折り返した。リオネル・メッシの鮮やかな一撃が先制点。Xではオランダの視聴者がロスタイムにラウタロ・マルティネスが警告を免れた場面を話題にしている。

王者アルゼンチンはダラスで好スタートを切ると、VARチェックの末に早期PKを獲得。しかしメッシはこれを枠外に外した。前半終盤、彼はミドルシュートでネットを揺らし、大会通算得点王に並んだ。

しかし前半終了間際、より話題になったのはメッシのゴールではなく、ボールがフィールド外に出た後にマルティネスが背後からライマーを蹴った場面だ。主審もVARも介入しなかった。

この判定に多くの視聴者が驚き、X上ではカードが出なかったことへの不満が爆発。「明らかに追撃の蹴りなのに無視か」「追撃の蹴りはレッドカードでは？」などの投稿が相次いだ。

VARも休暇中かと揶揄された。多くの視聴者はアルゼンチンがまたも甘い判定を受けたと感じた。

議論の焦点は処分の軽重だ。ルール上、追撃行為は必ずしも即レッドカードではなく、過剰または残忍な場合に限られるため、イエローでも妥当との声もある。

多くの視聴者は「あれは明らかにイエロー」と投稿し、オランダでは「アルゼンチンは吐き気がするほどひどいチームだ」との声も聞かれた。

「アルゼンチンには本当に吐き気がする」「イライラさせる連中だ」「反則後も蹴り続ける悪党の集まりだ」といった声も多数寄せられた。