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オランダ代表のファンは、フィルジル・ファン・ダイクが金曜夜のギリシャとのUEFAネーションズリーグの一戦を欠場することを残念がっていない。オランダ代表は前半を終えた時点で、すでに5-0とリードしていた。

オランダ代表は金曜日、ギリシャを相手に好スタートを切った。開始わずか6分、ドニエル・マレンの巧みなプレーからクリセンシオ・サマーフィルが先制点を挙げた。

続いて主役となったのは、タイアニ・ラインデルスだ。アル・カーディシーヤのMFは20分以内に3得点を挙げ、オランダ代表を4-0のリードに導いた。

さらに前半終了間際、ユリエン・ティンバーも得点に加わった。マレンの低いクロスを難なく押し込み、スコアは5-0となった。

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オランダ代表は金曜夜、ファン・ダイクを欠いて試合に臨んでいる。ファン・ダイクは今週初めにザイストへ向かったものの、検査の結果、今回の代表活動期間中にプレーできるほどコンディションが整っていないことが分かった。

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試合を見ている人々は、SNS上で彼の不在をさほど残念がっていない。「オランダ代表はフィルジル・ファン・ダイクがいない方がずっといいプレーをしている」とヘル・ファン・デル・フェーンは結論づけた。

別の視聴者はXに「予想通り、フィルジル・ファン・ダイクがいなくても全く困らない。フレンキーが後方から組み立てるのは、なんとすがすがしいことか」と投稿した。

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「フィルジル・ファン・ダイクがずっと問題だったと、今になって分かったのか？」とフーブ・ベレマーカースは指摘する。ロブ・ゴーセンスも「フィルジル・ファン・ダイクがいないことで、今のオランダ代表がこれほど解き放たれているのを見るのはいいものだ」と述べた。

ファン・ダイクの不在により、金曜夜はフレンキー・デ・ヨングがキャプテンマークを巻いた。後半からはデンゼル・ダンフリースが引き継いだ。