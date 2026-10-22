視聴者がアヤックスのある人物に強い不満「アイツを追い出せ！」

アヤックスは木曜夜、アタランタ・ベルガモとのカンファレンスリーグの一戦で前半に素晴らしい内容を見せたが、やや物足りない0-0でハーフタイムを迎えた。ミチェル・サンチェス監督のチームは何度もチャンスをつくり、時間帯によっては明らかに優勢だった。しかし、SNSではオスカル・グローフへの批判が目立っている。

アヤックスは素晴らしい立ち上がりを見せ、開始6分にはルーカス・ローザのシュートが相手に当たってコースを変え、ポストを直撃した。その後、ジョルティ・モキオが見事なシュートで先制したかに思われたが、ダフィ・クラーセンのオフサイドによりゴールは認められなかった。





ファンはアヤックスのプレーに満足している一方、攻撃の最終局面でたびたび判断を誤るグローフには不満を募らせている。左ウイングのグローフは11分、左サイドからの好プレーで見せ場をつくったものの、22分にはシュートを大きく外し、その4分後のシュートもブロックされた。後者の場面では、スペースが限られているにもかかわらず再び自らシュートを選び、スタンドからブーイングを浴びた。

SNSでも、このイスラエル人選手のプレーには厳しい評価が寄せられている。あるサポーターはXに「グローフはまた自分のことばかり考えている」と投稿。別のサポーターも「グローフを交代させてくれ。周りが見えていないし、自分のためだけにプレーしている」と続けた。特に、周囲を見る余裕のなさ、パスの精度の低さ、ボールを持ちすぎる傾向が不満を招いている。

Ajax Showtimeでも、プレーの割に結果を出せていないとして、このアタッカーへの同様の批判が上がっている。「グローフは判断ミスが多すぎる。でも、今に始まったことではない」と書く人もいれば、「オスカルはなんて自己中心的なんだ。いつも自分のことばかり」との声もある。また、フリーの味方にパスを出さずにドリブルを続け、チャンスになりそうなカウンターをたびたび遅らせていると指摘するサポーターもいた。

そのため交代を求める声は次第に強まり、SNSでは特にアブデラ・ウアザネの名前が挙がっている。「これだけスペースがあるなら、グローフに代えてウアザネを投入した方がいい」とXに投稿する人がいた。Ajax Showtimeでも若いMFの起用を求める声があり、「ウアザネとトルをもうウォームアップさせておこう」との意見が上がった

もっとも、グローフへの批判に誰もが同意しているわけではない。グローフは32分にシュートを放ち、カルネセッキにセーブを強いた。「グローフはここではよく批判の的になるが、私にとってはむしろ重要な存在だ。連係プレーで非常に賢く、ドリブルも力強い。中盤でボールもキープできる」と、ある人は擁護している。