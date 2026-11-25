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ゴンサロ・ボルジェスがフェイエノールトで進歩を見せている。クラブ担当記者のマルタイン・クラベンダムが『ディック・フォールメカール・ポッドキャスト』でそう評価した。ポルトガル人FWはジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の信頼をますます得ているようだ。

「エクセルシオール戦とポルト戦で途中出場したボルジェスのプレーは良かった」と、クラベンダムは分析を始めた。「何かが吹っ切れたように見える。以前は闇雲に仕掛け、あとはどうなるか次第だったが、もう違う。ボルジェスは周囲が見えていて、パスを出してから動く。個人技でも違いを生み出せる」

「ボルジェスがこのまま成長を続ければ、フェイエノールトにとって本当に力になれる選手だ」と、期待を込めて予想した。「フェイエノールトは喜ぶべきだ。獲得に費用がかかっているのだから。完全に見限られていたところからここまで来たのは見事だ」

クラベンダムはさらに、火曜日のポルト戦でシャキール・ファン・ペルシーが予想外の先発出場を果たしたことにも言及した。「ナチョ・フェリとは違うタイプだが、ポルトのセンターバックを相手に簡単な試合ではなかった」

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「それでも、ファン・ペルシーには素晴らしい技術があり、連係プレーに適した選手だと分かる場面が何度かあった。ワンタッチでつないで動く。ファン・ブロンクホルストは起用法に幅を持たせられる。それが説明でもあった」とクラベンダムは語った。

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クラブ担当記者は、日曜日にアヤックスと対戦するデ・クラシケルでは、ファン・ペルシーがベンチスタートになる可能性があるとみている。「記者会見後、日曜日はフェリが再びプレーするという印象を受けた。さまざまなタイプの選手から選べることこそ、トップクラブに求められる。今は攻撃陣でそれができる」

また、フロリアン・カステンマイヤーがフェイエノールトのゴールを再び守る見込みだ。ドイツ人GKは火曜日、同胞のチャルク・エルンストより優先して起用され、堅実なプレーを見せた。「カステンマイヤーによってGKの問題も解決したようだ」

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クラベンダムは、今週末のアヤックス戦には大きな重圧がかかると分かっている。「日曜日はデ・カイプで絶対に勝たなければならない。アヤックスのプレーは素晴らしいわけではないが、選手層やベンチ、交代で投入できる選手を見るとね。それにフェイエノールトのベンチを比べれば、まるで違う。PSVやアヤックスが交代で投入できる選手と、フェイエノールトが投入できる選手には大きな差がある」

「フェイエノールトではファン・デン・エルスハウトが途中出場する」と、記者は例を挙げた。「起用して何かを変えられる選手ではない。自分の仕事はするが、代表出場経験を数多く持つユリアン・ブラントのような選手ではない。PSVならリカルド・ペピやパウル・ヴァナーなどを投入できる。ただ、これは誰もが事前に分かっていたことで、当面は変わらないだろう」