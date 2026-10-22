「見栄えが良くない」カイル・ウォーカー、マンチェスター・シティがプレミアリーグの優勝タイトルを剥奪されれば「4連覇」のタトゥーを消さざるを得ない可能性を認める

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カイル・ウォーカーは、マンチェスター・シティが最終的に獲得タイトルを剥奪された場合、記念のタトゥーを消すために痛みを伴うレーザー手術を受けざるを得なくなるかもしれないと明かした。エティハド・スタジアムでの在籍中に数多くのタイトルを獲得したベテランDFは、クラブの歴史的な偉業を記念するタトゥーを肌に刻んでいる。

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マンチェスター・シティに財務規則違反の認定

独立委員会は最近、マンチェスター・シティにプレミアリーグの財務規則違反114件を認定した。容疑の大部分は、クラブが不正なスポンサー契約を通じて商業収入を人為的に水増ししたという疑惑に関するものだ。

シティは疑惑を強く否定し、認定に対して正式に異議を申し立てた。しかし、この判断が覆らなければ、厳しい競技上の制裁を科される可能性がある。

処分は巨額の罰金や補強禁止から、クラブをチャンピオンシップ降格に追い込みかねない大幅な勝ち点剥奪まで幅広い。当局が問題とされる期間中にシティが獲得したタイトルを遡って剥奪する可能性もあり、ウォーカーが2017年から2025年の間に手にした6度のリーグ優勝にも疑問符が付く。

避けて通れない問題に向き合う

現在バーンリーに所属するDFウォーカーは、最近出演したtalkSPORTで、2021年から2024年にかけてシティが成し遂げた前人未到のリーグ4連覇を記念する脚のタトゥーについて認めた。「『4連覇』のタトゥーを入れている」と明かした。

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シティがこれらのタイトルを剥奪された場合、レーザーで除去するつもりかと問われると、ウォーカーはこう答えた。「まあ、そこはそうしなければならないかもしれないね！ 残せるようにはしたいけど、何も剥奪されないことを願っているよ」

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元イングランド代表のウォーカーは、違反認定がかつてのチームメイトに及ぼす影響についても語った。「これは避けて通れない大きな問題で、おそらく僕らはインタビューなどを受けるたびに聞かれるだろう」と続けた。「良い状況には見えない」

歴史的な実績を守る

古巣を取り巻く先行きが不透明な中でも、ウォーカーはかつてのチームメイトを強く擁護している。クラブ幹部が法的な争いに臨む間、ロッカールームはサッカーだけに集中していたと強調した。

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「違反が認定された事実から目を背けてはいけない。でも、クラブは異議申し立ての手続きを進めている」とウォーカーは続けた。「選手として言えるのは、僕らはピッチに出て、チームとしてベストを尽くしたということだけだ。僕は一生、選手たちを擁護する。あの時期に僕らが成し遂げたことは信じられないほど素晴らしく、おそらく二度と成し遂げられないと思うからだ。ただ、外から見れば良い状況には見えないし、僕らはそのことに向き合わなければならない」

長期にわたる異議申し立て手続き

Getty Images

シティは先行きが不透明なまま、現在のプレミアリーグでの戦いを続ける。包括的な異議申し立て手続きが終わる前に競技上の制裁が科される可能性は低いとみられるものの、処分が下される正確な時期や、その執行方法は確認されていない。

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一方、ウォーカーはバーンリーでの役割に集中する。シティの黄金時代を刻んだタトゥーが、やがて消された歴史を思い起こさせる痛ましい印とならないことを願いながら。