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ボルシア・ドルトムントのニコ・コヴァチ監督は、先日のバイエルン・ミュンヘンとの「デア・クラシカー」で大きな戦術的サプライズを見せた。従来の守備システムを変更し、バイエルンを苦しめたのだ。激闘の末に引き分けた試合後、4バックに戻すという大胆な決断は、ドルトムントのベテラン選手たちから高く評価された。

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コバチ監督、ミュンヘン遠征で4バックに変更

多くの人を驚かせたのは、ドルトムントが近年採用してきた守備の形を変え、バイエルン戦で4バックを敷いたことだ。この戦術的な賭けは実を結び、ドルトムントはアリアンツ・アレーナで2-2の引き分けに持ち込んだ。リーグ戦でこのシステムを使うのは、2025年3月にRBライプツィヒに敗れて以来だった。コバチ監督は数カ月にわたって3人のセンターバックによる守備を練り上げてきただけに、国内で今季最大の一戦を前にした突然の変更は大きなリスクだった。

変更の効果をすぐに実感したのはピッチ上の選手たちだった。新たな布陣によって、バイエルンとより効果的に渡り合えると感じたという。GKグレゴール・コベルは『キッカー』が伝えたところによると、「ニコの4バックへの変更は天才的な一手だった」と語った。スイス代表GKは、試合の重要性と相手の力を踏まえ、指揮官の決断を「非常に勇敢だった」と称賛した。

アリアンツ・アレーナでの成果に先立ち、練習では苦戦

興味深いことに、試合に向けて新システムを導入する過程は決して順調ではなかった。ヴァルデマール・アントンとセンターバックでコンビを組んだニコ・シュロッターベックは、キックオフ前に監督の構想を頓挫させかねなかった、難航した最終調整の様子を明かした。新戦術はすぐに機能したわけではなく、チームの最後の練習は精彩を欠き、連係もかみ合わなかった。試合に向けて多くの疑問が残る内容だった。

「監督は僕とヴァルディに、この形をどう思うか聞いた。チームは昨日、この形でやると決めた。最後の練習はベストとは言えなかった。そのことは監督に聞いてもらって構わない。でも、チームはやると決めた。それが一番大事なことだ」とDFは説明した。

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バイエルン戦を前に戦術面の不安を払拭

コバチ監督もこの経緯を認め、最後の練習がうまくいかなかったときほど、本番では良いプレーができることが多いと示唆した。クロアチア人指揮官によれば、バイエルンが繰り返す攻撃のパターンに備えて4バックを練習したものの、その出来には完全には満足していなかったという。それでも、選手たちがそれぞれの代表チームで同様のシステムを経験していることを信じ、試合当日のプレッシャーを乗り越えられると考えた。

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「昨日は4バックを練習し、特定の動きを確認した。ここミュンヘンでは同じパターンが何度も繰り返されるからだ。私は完全には満足していなかったが、最後の練習があまりうまくいかなければ、試合は良くなることが多い。そして今日もそうだった。選手たちは代表チームで4バックでプレーしているからね」とコバチ監督は明かした。

王者に敬意を払いながらも、恐れず

この結果は、近年のアリアンツ・アレーナ遠征で安定した戦いができずにいたドルトムントにとって、決意を示すものとなった。シュロッターベックは、戦術と心構えの組み合わせがこの一戦に完璧に合っていたと締めくくった。

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「戦術、強度、必要な敬意を持ちながらも、相手に気後れしないこと。総じて今日はそれがうまくいった。だから今日は監督もチームも、全員が称賛に値する」とドイツ代表DFは力を込めた。