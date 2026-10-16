イラクのナウルーズに所属するチュニジア人選手ハビブ・ワスラティが、注目を一身に集めた。金曜に行われたイラク・スターズリーグ第10節でアル・ミーナーを2-0で下す勝利に導き、自ら2ゴールを記録。そのうちの1点はペナルティエリア外からの驚異的なオーバーヘッドキックで、今季最高のゴール候補に挙げられている。

ワスラティはナウルーズの2得点を30分と45+1分に決めたが、2点目は試合最大のハイライトとなった。ロングパスを胸でコントロールすると、ペナルティエリアの外から見事なオーバーヘッドシュートを放ち、ボールはポストに当たってからゴールネットに吸い込まれた。チームメイト、コーチングスタッフ、そしてスタンドに詰めかけたサポーターは一斉に息をのんだ。

このシーンまで、ワスラティはイラクのピッチにおいて最も名の知れた選手の一人というわけではなかった。チュニジア代表のユニフォームを限られた試合数で着用した経験を持ち、アル・タラバとでのプレー経験を経て、2026年7月にナウルーズへ移籍していた。

しかし、この驚異的なゴールはすぐにソーシャルメディアやスポーツ系プラットフォームで大きな関心を呼んだ。

ナウルーズは10試合で勝ち点を21に伸ばし、順位表で2位につけた。9試合を消化して首位に立つアル・カルマとの差は2ポイントとなっている。