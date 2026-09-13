ヘンク・フェールマンが日曜日、再びケウケン・カンピューン・ディヴィジで見事なゴールを決めた。FWは芸術的なオーバーヘッドキックでFCフォレンダムをFCデン・ボス戦の2-0勝利へ導いた。

クラス・スタディオンで行われた一戦は、前半こそ拮抗した展開となった。両チームにチャンスはあったが、最初の45分間に得点は生まれなかった。

しかし、後半開始直後にフォレンダムが先制した。FKの流れからフェールマンがペナルティーエリア内でボールを受けると、圧巻のオーバーヘッドキックでGKペペイン・ファン・デ・メルベルをまったく寄せつけず、1-0とした。

フェールマンにとっては、これもまた特別なゴールとなった。8月末、フォレンダムが6-1で勝利したFCドルトレヒト戦でも、このFWは見事なヒールキックで強い印象を残していた。

FCデン・ボスは先制点の直後、ほぼすぐに同点のチャンスを迎えた。だが、デボン・デ・コルテのシュートはフォレンダムのゴールをわずかに外れた。

その後まもなく、ルーベン・ニーメイヤーがホームチームのリードを広げた。マイク・クレインがその少し前に2枚目のイエローカードを免れていた中、MFは64分に2-0となる得点を決めた。

フォレンダムはその後、リードを手放さなかった。FCデン・ボスは複数の交代で何とか打開を図ったが、ホームチームのGKと守備陣を最後まで破ることはできなかった。



