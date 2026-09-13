ヘンク・フェールマンが日曜日、再びケウケン・カンピューン・ディヴィジーで見事なゴールを決めた。FWは芸術的なオーバーヘッドキックでFCフォレンダムをFCデン・ボス戦の2-0勝利へ導いた。

クラス・スタディオンで行われた試合は、前半はまだ拮抗していた。両チームにチャンスはあったものの、最初の45分間はゴールが生まれなかった。

しかし後半開始直後、フォレンダムに得点が生まれた。FKに続く攻撃から、フェールマンがペナルティーエリア内でボールを受けると、圧巻のオーバーヘッドキックでGKペパイン・ファン・デ・メルベルをまったく寄せつけず、1-0とした。

これでフェールマンは再び特別なゴールを決めたことになる。8月末、フォレンダムが6-1で勝利したFCドルトレヒト戦でも、このFWは見事なヒールキックで強い印象を残していた。

FCデン・ボスは先制点のほぼ直後に同点のチャンスを得た。だが、デヴォン・デ・コルテのシュートはフォレンダムのゴールのわずかに外れた。

その後まもなく、ルーヴェン・ニーメイヤーがホームチームのリードを広げた。MFは64分、少し前にマイク・クレインが2枚目のイエローカードを免れた後、2-0となる得点を決めた。

その後、フォレンダムはリードを手放さなかった。FCデン・ボスは複数の交代で何とか状況を動かそうとしたが、ホームチームのGKと守備陣を最後まで破ることはできなかった。







