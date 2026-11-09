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ギャリー・ネヴィル氏は、日曜日にアストン・ヴィラと大荒れの末に4-4で引き分けたマンチェスター・ユナイテッドの選手たちを酷評した。クラブのレジェンドは、またしても勝利を逃した後、選手たちがオールド・トラッフォードでサポーターへの感謝を伝えるために場内を一周したことに不満を示した。

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計8ゴールの大乱戦

マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグの目まぐるしい一戦で2度にわたって2点差を追いつき、勝ち点1を手にした。ホームのユナイテッドは開始わずか4分で2点を追う展開に。センネ・ラメンスのミスから、アリソンとニコラス・ジャクソンに得点を許した。

ブルーノ・フェルナンデスがPKを決め、ユーリ・ティーレマンスのゴールで同点に追いついたが、守備の脆さがすぐに再び露呈する。ディオゴ・ダロトのファウルで与えたPKをジョン・マッギンに決められ、さらにレオン・ゴレツカにレニー・ヨロのミスを突かれ、ヴィラに再び2点のリードを許した。それでも、途中出場のジョシュア・ザークツィーとパトリック・ドルグがアディショナルタイムに得点し、劇的な引き分けに持ち込んだ。

「自ら精神的なダメージを負っている」

元マンチェスター・ユナイテッド主将のネヴィルは、NBC Sportsで試合終了後に現在の選手たちがサポーターに拍手を送ったことについて、厳しい見方を示した。「粘り強さは称賛しなければならない。彼らは諦めなかった」とネヴィルは語った。「守備のミスは衝撃的だったし、それについては後で話す。だが、このピッチを一周する行為は……」

ネヴィルは、不振が続く中で試合後に繰り返されるその行動に驚きを示し、こう続けた。「私はマンチェスター・ユナイテッドで602試合に出場し、試合後はいつもファンに感謝していた。だが、ボーンマスに敗れた後や、ホームでアストン・ヴィラと4-4で引き分けた後に、選手たちがピッチを歩いて一周するのが恒例になっている。見ているのがつらいほどだ。彼らは自ら精神的なダメージを負っているようなものだ」

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オールド・トラフォードの厳しい現状

ネヴィルは、チームの苦戦とスタンドからの無条件の支持との際立った対照を指摘し、厳しい言葉を締めくくった。「このままではいけないだろう。どうしようもなく苦しい状況だ」と続けた。「マイケルは選手たちを誇りに思うだろうし、ファンは彼を愛しているからこそ、その名を歌っている。だが、本当に嘆かわしい状況だ」

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一方、キャリックは試合後の光景を擁護し、オールド・トラフォードのファンの揺るぎない後押しをたたえた。Sky Sportsに対し、キャリック監督はこう語った。「ファンは選手たちをしっかり支えてくれている。それは見ての通りで、明らかだ。彼らは選手たちを支えてくれている」

「彼らは私たちを後押ししたいと強く思っているし、私たちが応援し、声を上げて喜べるものを示すことを望んでいる。時にはいら立ちや失望もある。私たちも皆、それを感じている。それでも彼らは選手たちを支え、終了の笛が鳴った時もそうだった」

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キャリックに強まる重圧

終盤の反撃で意地を見せたものの、ユナイテッドの状況は依然として深刻だ。現在プレミアリーグで18位に低迷し、8試合勝利から遠ざかっている。

キャリックは、幾度となく代償を払ってきた守備の脆さを何としても改善しなければならない。重圧を和らげ、チームを降格圏から脱出させるには、今後の試合で勝ち点3を獲得することが極めて重要だ。