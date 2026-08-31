アトレティコ・マドリードのアルゼンチン人FWフリアン・アルバレスをめぐる問題は、数日間の欠場を経てチームの練習に復帰したことで、収束に近づきつつある。バルセロナが依然として彼の獲得に関心を寄せているものの、今季もスペインのクラブに残留する可能性を示す新たな兆候となった。

ラジオ局「カデナ・セール」によると、現時点でのあらゆる兆候はアルバレスがディエゴ・シメオネの下に残留する方向を示しており、とりわけバルセロナがブラジル人FWガブリエウ・ジェズスの獲得を約1000万ユーロに追加条項を加えた金額で成立させる目前に迫り、カタルーニャのクラブの攻撃陣を補強しようとしていることがその背景にある。

アルバレスは日曜日、自らの将来をめぐる不透明な時期を経て、アトレティコ・マドリードの全体練習に復帰した。一方でバルセロナは移籍市場の最終局面まで彼の獲得に向けた扉を開けたままにする姿勢を崩していないが、ジェズスの移籍が成立すれば、このアルゼンチン人FWがカンプ・ノウへ移籍する可能性は低下するとみられる。

アルバレスの将来をめぐる論争が高まるなか、アルゼンチン代表の心理学専門家フアン・ブレンディシは、移籍期間中に選手が抱える心理的なプレッシャーについて警鐘を鳴らした。

ブレンディシはアルゼンチンのラジオ局「デ・スポーツ」に対し、アルバレスのバルセロナ移籍への願望は一時的な気まぐれではないと語り、この選手は幼い頃からカタルーニャのクラブでプレーすることを夢見ていると強調するとともに、彼の退団への願望に対するアトレティコ・マドリード首脳陣の対応を批判した。

ブレンディシは、移籍期間、とりわけその最終盤は選手を極度の心理的プレッシャーにさらす可能性があると説明し、次のように述べた。「最大級の緊張と脆弱さを感じる瞬間が2つある。1つ目は負傷したとき、2つ目は移籍市場に関するもので、特に最終盤だ」

さらに、選手の将来を取り巻く不透明な状況は単にスポーツ上の決断に関わるだけでなく、人生設計にも及びかねないと述べ、この局面は「最も苦しく不安な瞬間の一つ」であり、交渉の過程で選手にうつの症状が現れた場合は、慎重かつ丁寧に状況へ対応する必要があると説明した。

このアルゼンチン人専門家は、選手の人間としての状態を最優先に考える必要があると強調し、「まず気を配るべきは人間だ」と述べ、状態が必要とするならば適切なサポートと治療を提供することの重要性を示唆した。

バルセロナの関心について、ブレンディシはアルバレスのアトレティコ・マドリード退団への願望は再考に値すると考え、他のクラブへの移籍を望んだというだけで選手を罰するべきではないと強調した。

そして、こう述べた。「フリアンの願望は気まぐれではない。幼い頃から抱いてきた願望なのだ」