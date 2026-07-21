マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるゲーリー・ネビルは、スペインに0-1で敗れた2026年ワールドカップ決勝でのアルゼンチン代表のパフォーマンスに辛辣な批判を浴びせ、それを「ひどいものの寄せ集め」と評したうえで、アルゼンチンを決定的な一戦まで導いたのはリオネル・メッシの才能ただ一つだと強調した。

ネビル（51歳）はポッドキャスト「Stick to Football」の中でこう語った。「彼らのプレーは実にお粗末だった。はっきりさせておこう。彼らのプレーは悪かった。私が言いたいのは、もし試合に食らいついていられたのなら、その点は称賛すべきだということだ。よくやった。しかしプレー内容はひどかった」

イングランド代表として85試合に出場した元バレンシア監督は、大会で8ゴールを挙げたメッシがいなければ、アルゼンチンが2大会連続でワールドカップ決勝に到達することはなかったと断言し、こう述べた。「アルゼンチンには素晴らしい一体感と激しい競争心があり、攻撃陣には勝利をもたらしてくれる驚異的な選手がいる。彼がいなければ、そこにたどり着くのは苦労していたかもしれない」

ネビルはアルゼンチンの闘志を称えつつも、その厳しい姿勢を崩さず、こう主張した。「見た目が悪く、においが悪ければ、率直に言ってそれは悪いものだ。決勝の試合で我々が目にしたのは平凡なパフォーマンスだった。彼らはさまざまな場面でお粗末なプレーをしていた」

一方、イングランド代表として33試合に出場したアーセナルのレジェンド、イアン・ライトはこう認めた。「アルゼンチンが勝たなかったことはうれしいが、同時に悲しくもある。メッシがあんなふうに泣くのを見たくはなかった。彼がどれほど心を痛めていたかは明らかだった」。そして「でも、スペインのためには本当にうれしい」と付け加えた。