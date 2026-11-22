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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるゲーリー・ネヴィル氏が、リヴァプール戦の序盤にマタイス・デ・リフトとレニー・ヨロが犯した致命的なミスを受け、チームの守備陣を厳しく批判した。このミスにより、フランス人DFのヨロはわずか8分で退場。アルゼンチン人指揮官マウリシオ・ポチェッティーノのユナイテッドでの船出は、まさに悪夢と化した。

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マンチェスター・ユナイテッドの苦難は早々に始まった。ロナルド・アラウホが最終ラインの背後へ送ったロングボールにデ・リフトが対応できず、このオランダ人DFはボールの軌道を読み誤って見送ってしまう。これにより、アレクサンデル・イサクはユナイテッドのゴールへ一直線に向かう形となった。

レニー・ヨロは事態を挽回しようとリヴァプールのストライカーを追いかけたが、正当な形で止めることはできなかった 。イサクにかわされたヨロは、ゴールへ独走する相手へのファウルを余儀なくされ、サム・バロット主審はこのフランス人DFにレッドカードを提示。ユナイテッドは残りの時間を10人で戦うことになった。

ネヴィル氏は『スカイ・スポーツ』での試合分析の中で、このCBコンビに辛辣な批判を浴びせることをためらわなかった。特にデ・リフトについては、ポジショニングの誤りと、イサクの独走を招いたロングボールへの不適切な対応を理由に、大きな責任があると指摘した。

ネヴィル氏は英紙『デイリー・メール』が伝えたところによると、「先発メンバーにデ・リフトの名前を見たとき、正直に言って大きな衝撃を受けた。4週間前にコモで彼のプレーを見たが、ボールへの対応がまったくできていなかったからだ。これはディフェンダーの頭上を越えるただのシンプルなパスにすぎない」と語った。

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さらにユナイテッドのレジェンドは、問題の発端はこのオランダ人DFのポジショニングにあったと説明。ヨロはもっと良い位置を取れたはずだが、デ・リフトが本来の位置から離れていたことで味方を難しい状況に追い込み、イサクを止めようとする前により長い距離を走らざるを得なくなったと分析した。

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ネヴィル氏は批判を続け、ヨロの反応は遅れ、状況に適切に対処できなかったと指摘。このフランス人DFはミスを繰り返しており、リヴァプール戦で起きたことはユナイテッドの守備陣にとって極めて恥ずべきものだったとの見解を示した。

また、イサクがヨロにファウルを誘うため意図的にスピードを緩めたと見る向きもあるかもしれないとしながらも、ネヴィル氏はその言い訳を退け、今回の出来事は守備面での状況判断とロングボールへの対応における明らかな弱さを反映していると強調した。

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数的優位を得たリヴァプールはすぐさまそれを生かし、ユナイテッドの苦境はさらに深まった。ヨロのファウルで得たフリーキックをドミニク・ソボスライが決めて先制すると、13分にはフロリアン・ヴィルツが追加点。ポチェッティーノは就任早々、2点のビハインドを背負うことになった。

アルゼンチン人指揮官は退場を受けて最終ラインを立て直すため、ハリー・マグワイアの投入を余儀なくされた。しかし、この交代はリヴァプールがすでにユナイテッドに痛烈な一撃を見舞った後のことであり、ネヴィル氏は対応が遅すぎたうえ、試合序盤から露呈したミスを修正するには不十分だったと断じた。

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ネヴィル氏は再びデ・リフトに言及し、負傷による長期離脱がこのパフォーマンスの一因かもしれないとしつつも、リヴァプール戦のようなビッグマッチへの出場がこのオランダ人DFの弱点を浮き彫りにしたと強調した。さらにヨロのポジショニングについても批判し、このような状況に陥るのではなく、前に出て味方をカバーすべきだったと指摘した。

ネヴィル氏はユナイテッドのパフォーマンスはあらゆる面でひどかったと述べ、前指揮官のマイケル・キャリックもこの試合を見て、自身がチームを率いていた時期に直面していた守備の問題の大きさを改めて実感するだろうと付け加えた。

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ネヴィル氏の批判はそれだけにとどまらなかった。問題の場面を見返した後にはさらに語気を強め、ロングボールに対するCBコンビの守備としてはこれまで見た中で最悪だと評した。ただし、長期間ピッチから離れていたデ・リフトには一定の同情も示している。

さらに「衝撃的だ。ユナイテッドはこうしたディフェンダーを擁していながら、無失点に抑えられる可能性はまったくない」と続け、問題は守備のタスクをこなし、正しくポジションを取るための基本的な理解が欠けていることにあるとの見方を示した。

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ネヴィル氏はチーム内の守備組織のレベルも批判し、リヴァプール戦で露呈したミスは最終ラインの選手に求められる基本が欠けていることの表れであり、まるでこうした状況への対処法について十分なトレーニングを受けていないかのようだと指摘した。

一方、ユナイテッドの元キャプテンであるロイ・キーン氏も批判の声に加わった。チームが見せた守備のレベルに驚きを示し、指揮官が最終ラインを4バックにしようと5バックにしようと、守備の基本は変わらないと強調した。

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キーン氏はハーフタイムに、問題は守備ラインの人数ではなく、基本的なタスクを正しく遂行する必要性にあると語った。そのうえでデ・リフトのパフォーマンスに驚きを表し、特に長期離脱明けとはいえボールに適切に対応できなかった点を挙げた。

さらにユナイテッドの元主将は、ディフェンダーは常に最悪のシナリオを想定しておくべきだと述べた。イサクはうまく状況に対処し、ヨロにはボールに届く現実的なチャンスがなかったとしながらも、ユナイテッドの選手たちの振る舞いは危機察知能力の欠如と守備面での判断ミスを示していたとの考えを示した。

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こうしてポチェッティーノの厳しい船出は、2点のビハインドと早々の退場者にとどまらず、クラブのレジェンドたちからの広範な批判にまで及んだ。前半だけで根深い守備の問題が露呈し、アルゼンチン人指揮官はユナイテッドに再びバランスを取り戻すべく、その修正という困難な任務に取り組むことになる。