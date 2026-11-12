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マウリシオ・ポチェッティーノに対し、プレミアリーグ復帰が近づく中、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣に強硬な姿勢で臨むべきだとの声が上がっている。チェルシーとトッテナムで監督を務めたポチェッティーノは、オールド・トラッフォードでマイケル・キャリックの後任となる最有力候補だ。しかし、クラブのレジェンドであるギャリー・ネヴィルは、契約に署名する前に重要な確約を取り付けなければならないと考えている。

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キャリック退任迫る、米国代表側との交渉も

マンチェスター・ユナイテッドは木曜日にキャリックを解任するとみられる。今季の悲惨なスタートを受けての判断だ。ユナイテッドはプレミアリーグ開幕からの10試合でわずか1勝。公式戦15試合でのクリーンシートも1回にとどまっている。

ユナイテッドはポチェッティーノをイングランドのフットボール界に復帰させようと、すでに米国サッカー連盟と接触している。ただし、アルゼンチン人指揮官が就任すれば、大規模な立て直しに直面することになる。

ユナイテッドの今季リーグ戦での失点は19。昨季の同時期より3点多い。守備の脆さは、最近のアストン・ヴィラ戦で4-4と引き分けた際に浮き彫りになった。開始5分までに0-2とリードを許した試合だった。

ネヴィル、1月の守備陣補強を要求

元ユナイテッド主将のネヴィルは、『The Overlap』で、オールド・トラッフォードの首脳陣による口約束をうのみにしないようポチェッティーノに警告した。54歳の指揮官は、失点の多い守備陣を立て直すため、直ちに補強費を投じるよう求めるべきだと主張した。

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「新たにやって来るオーナーが、いくら使うと言っても信じるな、と話してきた」とネヴィルは説明した。「私が今マウリシオ・ポチェッティーノなら、徹底的に自分の身を守る。彼も退任時の補償金によってそうするだろう」

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ネヴィルは、就任する指揮官にとって1月の即時補強は譲れない条件だと強調した。「1月にDFが2人必要だ」と続けた。「だから、1月にDFを2人獲得することを要求しなければならない。チームを立て直せるよう、来夏の移籍市場で最低限の予算を確保することも、その翌夏の予算を確保することも要求しなければならない」

補強の主導権を確保し、自身の評価を守る

ユナイテッドの現在の守備陣には、ヌサイル・マズラウィ、パトリック・ドルグ、レニー・ヨロ、エイデン・ヘヴンがいる。ネヴィルは、この顔ぶれだけに頼ればポチェッティーノが課題を果たすのは不可能になると懸念し、長期的な資金面の支援を確保するよう求めた。

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「クラブは彼にそれを与えなければならない。そうでなければ、彼は仕事を引き受けるべきではない」とネヴィルは付け加えた。「あの守備陣では駄目だし、中盤もそうだ。ちなみに中盤にはいくらか資金が投じられているが……。間違いなく、優秀なDFを2人加える必要がある」

ネヴィルはポチェッティーノに若手育成の実績があることを認めつつも、すぐに使える資金が不可欠だと主張した。「就任に当たり、移籍に関する何らかの主導権と、チームを意味のある形で変えられると確信できるだけの予算を要求しなければならない。

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「左サイドバックがドルグ、右サイドバックがマズラウィで、センターバックがヘヴンとヨロなら、チームをリーグで上位に押し上げるには、指導者として並外れた仕事をしなければならない」

オールド・トラッフォード行きの最終調整

ユナイテッドは木曜日にキャリックの退任を正式発表する見通しで、ポチェッティーノの契約解除を巡る米国サッカー連盟との交渉を加速させている。アルゼンチン人指揮官が就任を受け入れれば、当面の最優先課題は失点の多い守備陣の立て直しだ。ユナイテッドの失点数は現在、プレミアリーグでイプスウィッチ・タウンとクリスタル・パレスに次いで3番目に多い。

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ポチェッティーノは、重要な1月の移籍市場が開く前に、オールド・トラッフォードの首脳陣が自身の資金面の要求に応じる意思があるか、速やかに見極めなければならない。