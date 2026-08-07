同紙によると、ケルンはドルトムントから届いたドイツの逸材エル・マラに対する新たなオファーも拒否したという。ボーナス込みで4500万ユーロ超の条件だったとされる。これはエル・マラに対するドルトムントの4度目のオファーだったようだ。





それでもケルンは、総額5000万ユーロという要求を依然として崩していないという。これは数週間前にブレントフォードFCが提示した金額で、最終的には少なくともクラブとの合意には至ったとされている。しかし、その取引はエル・マラ家の拒否によって破談となった。家族の利益は選手の母親が代表しているという。

Bildによれば、ケルンのスポーツ部門責任者トーマス・ケスラーがドルトムントとの交渉を進めていたが、現在はケルンのクラブ機関と協議のうえでこれを停止したという。「5000万ユーロを大きく上回る」オファーだけが、ケルンを再び交渉のテーブルに戻すことになるようだ。つまりケルンは、要求額をさらに引き上げたことになる。

エル・マラを巡る駆け引きで、BVBはまだ諦めていないようだ

BVBはここ数日、自ら設定した許容限度額を上回る新オファーを受けて、今後数日でこの取引をまとめられると楽観視していた。それでもなお、BVBはエル・マラ獲得を諦めるつもりはなく、すでに5度目のオファーを準備しているとされる。これが駆け引きの扉を最終的に開くことになるのかは不透明だ。

「ここ数週間、我々のテーブルにはいくつもの案件が載っている。だが、選手を手放すことを考えさせるようなものは何もなかった」と、ケスラーは最近エル・マラの件について強調していた。

このウイングについては、ここ数週間にわたり複数のメディアが一致して報じてきたように、今夏にどうしてもBVBへ移籍し、そこでチャンピオンズリーグに出場したい意向だという。ただし、昨季ブンデスリーガで34試合13得点3アシストを記録した19歳のブレイクスターは、移籍市場の終わりにルール地方への移籍が実現しなかったとしても、騒ぎ立てるつもりはないようだ。

BVB、PSGのエル・マラ代役候補で優位か？

エル・マラの代替案として、交渉が最終的に完全停止した場合、BVBはPSGの逸材イブラヒム・ムバイェ獲得に本腰を入れる可能性がある。 L'Equipeによると、ドルトムントは18歳のセネガル代表を巡るリバプールとの争奪戦で「有利な立場」にあるという。問題は、ムバイェがエル・マラよりさらに高額になる可能性があることだ。PSGは4500万ユーロに加え、1500万ユーロのボーナスを要求しているとされる。

Bild紙の情報では一方で、ジェイドン・サンチョについてはコンディション面に深刻な疑問があるという。また、移籍金なしで獲得可能なこのウイングを獲得しようとしているクラブが他に見当たらない事実も、疑問視されている。

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