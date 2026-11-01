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リヴァプールの主将フィルジル・ファン・ダイクは、アンフィールドでのアーセナル戦に向け、チームメイトとサポーターに隙のないパフォーマンスを見せるよう呼びかけた。試合当日のプログラムへの寄稿では、リヴァプールの5連勝をさらに伸ばすには、最大限の努力が必要だと強調した。

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ファン・ダイク、ホーム4連戦の最終戦に備える

リヴァプールは日曜午後、優勝争いのライバルであるアーセナルをアンフィールドに迎え、珍しいホーム4連戦を締めくくる。リヴァプールは週半ば、チェルシーとのPK戦を制してカラバオカップ準々決勝進出を決め、この一戦に臨む。

主将フィルジル・ファン・ダイクは、アーセナル戦が今季も特に注目すべき試合の一つだと強調した。

同DFは、ミケル・アルテタ監督率いるチームとの激しい一戦を予想している。

主将、王者との対戦で最後まで戦い抜く姿勢を要求

公式マッチデープログラムに寄せた文章で、ファン・ダイクは勝ち点3をつかむために必要な心構えを示した。「アーセナルとの試合はいつも特別だ。日曜日も変わらない。皆さんがこの試合を楽しみにしているのは分かっているし、私たちも同じだ」とファン・ダイクは記した。

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「プレミアリーグに楽で余裕を持って過ごせる午後などない。アーセナルが相手ならなおさらだ」

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「開始の瞬間から集中し、懸命に走り、すべてを懸けて戦い、チームメイトを助ける準備が必要だ。それを90分以上続けなければならない」と主将は強調した。

ファン・ダイク、冷静さとアンフィールドとの一体感を強調

ファン・ダイクは、アーセナルの脅威に対抗するには、苦しい時間帯にも戦術面で冷静さを保つことが重要になると強調した。「ボールを持てず、耐えなければならない時間もきっとあるだろう。それでも冷静さを保ち、ボールを持ったときには自分たちの力を示すことが重要だ」と語った。

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「皆さんが生み出すエネルギーを、私たちが前へ進む力にすることも大切だ」

「アンフィールドが最高の状態にあるとき、私たちも最高の状態にある。その逆も同じだ」と付け加えた。

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リヴァプール、勝利の勢いを維持へ

週半ばにカップ戦で勝ち進んだリヴァプールは、再び国内リーグに意識を向ける。

ファン・ダイクは、チームが守備の粘り強さと一体感を維持することを期待している。

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リヴァプールは日曜午後、アンフィールドでアーセナルと対戦する。